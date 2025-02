Verão Costa a Costa chega a Salvador com esporte, cultura e música

Verão Costa a Costa chega a Salvador com diversas práticas esportivas e shows gratuitos de grandes atrações - Foto: Divulgação

A capital baiana será palco do 3º Verão Costa a Costa, evento esportivo e cultural promovido pelo Governo da Bahia, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb). A programação acontece entre os dias 13 e 16 de fevereiro, no Parque dos Ventos, localizado na Boca do Rio, e promete reunir cerca de 20 mil pessoas ao longo dos quatro dias de atividades gratuitas.

Com a proposta de incentivar a prática esportiva e fomentar a economia solidária, o evento contará com clínicas esportivas na quinta e sexta-feira, enquanto no sábado e domingo serão realizadas competições de diversas modalidades, como beach soccer, vôlei de praia, beach tênis, futevôlei, futmesa e baleado. No último dia, a programação se estende ao basquete 3x3 e ao 'Treinão Salvador', uma corrida de rua com largada às 6h30, que terá percursos de 5 km e 10 km e deve reunir 5 mil participantes.

O titular da Setre, Augusto Vasconcelos, destacou a importância da iniciativa para o esporte baiano e garantiu presença na abertura oficial do evento, que acontece no sábado, às 9h. “A Bahia tem o maior litoral do país e estamos ocupando esse espaço com atividades esportivas, fortalecendo a presença de crianças e adolescentes de diversas comunidades, bem como apoiando o alto rendimento com competições que têm mobilizado federações de diversas modalidades. O evento integra também cultura e economia solidária, gerando renda para muitas famílias. Nosso governo tem ampliado investimentos em infraestrutura esportiva, em projetos sociais e os resultados dos nossos atletas em competições nacionais e internacionais são visíveis”, afirmou Vasconcelos.

Além do esporte, o Verão Costa a Costa contará com apresentações musicais, incluindo shows de Sued Nunes e Thiago Aquino, reforçando a proposta de promover lazer e cultura para a população. A iniciativa segue consolidando-se como um dos principais eventos esportivos do verão baiano, estimulando a inclusão social e o desenvolvimento do esporte no estado.

Programação

Ø 13 de fevereiro (Quinta-feira)

· 8h às 17h: Início das atividades

Clínicas de iniciação esportiva: Futevôlei, Beach soccer, Vôlei de praia, Beach tênis e Futmesa.

Acesso à tirolesa, arvorismo, Escalada e brinquedos infantis.

Feira de Economia Solidária.

Manhã: Aulão de Taekwondo

Tarde: Aulão de Judô

· 17h: Aulas de Aeróbica

Ø 14 de fevereiro (Sexta-feira)

· 8h às 17h: Início das atividades

Clínicas de iniciação esportiva: Futevôlei, Beach soccer, Vôlei de praia, Beach tênis e Futmesa.

Acesso à tirolesa, arvorismo, Escalada e brinquedos infantis.

Feira de Economia Solidária.

Manhã: Aulão de Hapkido

Tarde: Aulão de Kick Boxing

· 17h: Aulas de Aeróbica

Ø 15 de fevereiro (Sábado)

· 8h às 17h:

Aulas de Aeróbica

Acesso à tirolesa, arvorismo, Escalada e brinquedos infantis.

Feira de Economia Solidária.

Competições

- Beach soccer

- Vôlei de praia

- Beach tênis – Futevôlei

- Baleado - Futmesa.

Manhã: Aulão de Capoeira

Tarde: Aulão de Capoeira

· 9h: Cerimônia Oficial de abertura

· 15h: Shows com Filhos de Ganghy, Afrosambah, Afrocidade e Sued Nunes .

Ø 16 de fevereiro (Domingo)

· 6h30: Largada do Treinão de 5k e 10k

· 9h: Pós-Treinão com Shor de Guga Meyra

· 08h às 17h:

Acesso à tirolesa, arvorismo, Escalada e brinquedos infantis.

Finais das competições

- Beach soccer

- Vôlei de praia

- Beach tênis – Futevôlei

- Baleado - Futmesa.

· 14h: Premiação

· 15h: Shows com DJ, Samba Ohana, Pra casar e Thiago Aquino.