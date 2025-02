45 nomes! Bahia divulga lista de inscritos na Libertadores

Elenco do Esquadrão focado na estreia da Libertadores - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Na contagem regressiva para voltar a somar minutos na CONMEBOL Libertadores, o Esporte Clube Bahia divulgou a lista dos 45 jogadores que poderão atuar na competição. A equipe entra em campo nesta terça-feira, 18, diante do The Strongest, na Bolívia, pela segunda fase, às 21h30.

Na relação, o treinador Rogério Ceni poderá contar com os sete reforços do Esquadrão nesta janela de transferência: Ramos Mingo, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, Erick, Erick Pulga, Willian José e Kayky. Além deles, também contará com 16 atletas que já passaram pela base.

Confira a lista de jogadores inscritos:

1- Danilo Fernandes

2- Gilberto

3- Gabriel Xavier

4- Kanu 5- Rezende

6- Jean Lucas

7- Ademir

8- Cauly

9- Everaldo

10- Everton Ribeiro

11- Rodrigo Nestor

12- Willian José

13- Santi Arias

14- Erick

15- Michel Araújo

16- Erick Pulga

17- Lucho Rodríguez

19- Caio Alexandre

20- Yago Felipe

21- Ramos Mingo

22- Marcos Felipe

25- Iago Borduchi

26- Acevedo

27- Caio Roque

31- Vitor Hugo

33- David Duarte

37- Kayky

41- Dênis Júnior

46- Luciano Juba

51- Arthur Jampa

52- Ruan Pablo

55- Sidney

57- Daniel

63- David Martins

66- Zé Guilherme

67- Wendel

68- Jota

70- Vitinho

71- Kauã Davi

77- Tiago

80- Roger

83- Fredi

89- Dell

93- Gabriel Souza

97- Juninho