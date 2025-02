Vitória faz acordo para quitar quase R$ 12 milhões em dívidas; saiba montante total

Clube já quitou 200 processos no âmbito dos acordos globais - Foto: Divulgação | ECVitória

O Esporte Clube Vitória e o Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA) chegaram num acordo para o pagamento de dívidas trabalhistas no valor de R$ 11,7 milhões que deverão ser quitados ao longo de 2025.

Durante audiência na sexta-feira, 14, o Leão da Barra se comprometeu a pagar R$ 900 mil mensais, além de realizar três aportes extras no valor de R$ 300 mil, em julho e setembro de 2025, e R$ 600 mil em dezembro do mesmo ano.

A proposta foi aceita pelos credores do Vitória, que se pronunciaram favoravelmente à renovação do acordo global e às novas condições apresentadas pelo clube.

De acordo com levantamento, o Vitória já quitou 200 processos no âmbito dos acordos globais, totalizando R$ 21.159.444,03 (R$ 21 milhões). Atualmente, existem 113 processos em andamento, com uma dívida estimada em R$ 50.761.189,25, conforme os valores postulados nas ações. Vale destacar que esses valores não correspondem necessariamente ao montante final a ser reconhecido.