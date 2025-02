Nas redes sociais, rubro-negros repercutem a saída de Wagner Leonardo

Wagner Leonardo teve passagem de sucesso no Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O torcedor do Vitória foi surpreendido com a saída repentida do zagueiro Wagner Leonardo, que acabou sendo negociado com o Grêmio. A negociação foi concluída no valor de 4,5 milhões de dólares, que convertidos na nossa moeda gira em torno de R$ 26 milhões de reais. Essa inclusive, foi a maior venda da história do rubro-negro baiano.

A notícia causou um misto de perplexidade e comoção por parte da galera colossal, que se manifestou através das redes sociais do Vitória após a confirmação da transação.

| Foto: Reprodução / Redes Sociais

| Foto: Reprodução / Redes Sociais

| Foto: Reprodução / Redes Sociais



Wagner Leonardo Calvelo de Souza tem 25 anos e chegou ao Vitória em 2023, contratado por empréstimo junto ao Portimonense-POR. Ele foi um dos símbolos na conquista do primeiro título nacional do Vitória, a Série B de 2023, e marcou o gol do título do Baianão 2024, conquista que não acontecia há sete temporadas.

Por conta do bom futebol, o defensor foi alvo de equipes brasileiras, incluindo o arquirrival Bahia. Na época, o Esquadrão apresentou uma proposta salarial ao estafe do atleta.

O Jornal Massa! apurou na época que o tricolor estava disposto a pagar 6,4 milhões de euros, o equivalente a R$ 40 milhões por Wagner Leonardo. Além disso, O salário seria acima de R$ 700 mil em um contrato por quatro temporadas.

Com a camisa rubro-negra, o defensor atuou em 97 partidas, com 11 gols marcados e uma assistência. Wagner criou uma forte identificação com o Vitória e sua torcida nesses pouco mais de dois anos de Vitória.

Em 2024, ele acompanhou o jogo contra o Fluminense, pelo Brasileirão 2024, na bateria da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI), que é a maior organizada do clube, onde apoiou o time e cantou músicas de apoio na ocasião.