Adeus! Vitória acerta venda de Wagner Leonardo para o Grêmio

Wagner Leonardo era capitão do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Wagner Leonardo não é mais jogador do Vitória. O defensor foi negociado pelo rubro-negro baiano e será jogador do Grêmio. De acordo com o comunicado oficial do clube, a venda foi concretizada por 4.5 milhões de dólares, o equivalente a R$ 26 milhões na cotação atual, por 80% dos direitos econômicos.

O Leão da Barra segue como detentor de 20% dos direitos econômicos do atleta e vai faturar em futuras negociações. A venda do agora ex-capitão do time se torna a maior da história do clube.

Vale desacar que recentemente Wagner Leonardo recebeu proposta para defender as cores do arquirrival Bahia. Apesar do interesse do time Tricolor, a diretoria rubro-negra só negociaria o zagueiro pelo valor integral da multa rescisória para o mercado brasileiro, na casa dos R$ 350 milhões na ocasião.

Wagner Leonardo tem 25 anos e chegou ao Vitória em 2023, contratado por empréstimo junto ao Portimonense-POR. Ele foi um dos símbolos na conquista do primeiro título nacional do Vitória, a Série B de 2023, e marcou o gol do título do Baianão 2024, conquista que não acontecia há sete temporadas.

Wagner atuou em 97 jogos com a camisa rubro-negra, com 11 gols marcados e uma assistência.