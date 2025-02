Lucas Halter é apresentado ao Vitória e afirma: "Já me sinto em casa"

Lucas Halter durante apresentação na sala de imprensa do Barradão - Foto: Marcello Góis / Ag. A TARDE

O zagueiro Lucas Halter foi apresentado oficialmente pelo Vitória nesta sexta-feira, na sala de imprensa Jornalista João Borges Bougê. Após passagem vitoriosa no Botafogo, o defensor se mostra motivado para agregar ao elenco rubro-negro na temporada.

"Venho para ajudar, venho para somar, sei do bom momento defensivo da equipe. No dia a dia a gente constrói, a gente treina. Isso é muito bom, nível dos atletas. A disputa sadia que a gente tem entre nós, isso faz com que o time só evolua", disse Halter inicialmente.

O novo zagueiro rubro-negro já era alvo do Vitória desde 2024. Ele revelou detalhes da negociação e admitiu que o técnico Thiago Carpini foi importante para que ele chegasse na Toca do Leão.

"Cheguei a ver o que o professor Carpini tinha falado, e realmente era uma negociação longa, minha vontade já era de estar no Vitória para me ambientar, mas são coisas do futebol. Um impasse aqui, outro ali. O que importa é que agora deu tudo certo e estou muito motivado para representar o Vitória", comentou.

"Tive algumas conversas com o Carpini durante as minhas férias, e desde o começo ele deixou muito claro que queria contar comigo, que conhecia meu estilo de jogo, que me acompanhava. Isso é importante. A gente conversou algumas vezes, e falei que toparia o projeto. O calendário do Vitória esse ano é muito bom. Não tive muita dúvida. Sabendo que ia chegar com respaldo, o jeito que fui muito bem recebido aqui, já me sinto em casa", complementou.



O Vitória tem Wagner Leonardo, Edu e Neris como peças mais utilizadas na zaga. Carpini comentou na última coletiva sobrea possibilidade de Lucas Halter estrear contra o Jequié neste domingo, 16. Questionado sobre seu posicionamento na zaga, o defensor disse não ter preferências.

"Não tenho preferência, jogo pela direita ou esquerda, com linha de três, não tenho preferência. Sobre estreia vamos treinar ainda hoje. Amanhã também. A gente vai ver o que o professor vai montar, vai pedir para nós, mas estou ansioso, que dê tudo certo e eu possa estrear. Que a gente consiga fazer um bom jogo e classificar o Vitória", declarou.

O Vitória lidera o Campeonato Baiano e está praticamente nas semifinais. Na Copa do Nordeste, o Leão da Barra é o primeiro colocado do grupo A. Halter afirma que o objetivo do clube é brigar por títulos.

"Desde quando cheguei a mentalidade foi esclarecida, o Vitória esse ano vai em busca de títulos, plantel, investimento. A gente sabe a importância de classificar em primeiro para decidir as finais em casa. Nossa mentalidade é entrar em todas as competições para brigar por tudo, tanto na Copa do Nordeste quanto no Baiano buscamos o topo e os títulos", falou.

Halter enfrentou o Vitória no Barradão em duas oportunidades, pela Copa do Brasil e pelo Brasileirão de 2024. Animado, ele falou do sentimento em ter o apoio da torcida colossal em casa.

"Falei brincando que as duas vezes que a gente veio jogar aqui contra o Vitória a festa da torcida foi absurda. Não vejo a hora de ver o Barradão lotado nos apoiando. Torcida apaixonada, canta e vibra durante os 90 minutos. Isso vai ser muito importante para nós", concluiu.