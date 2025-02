Vitória x Jequié: Saiba detalhes e prováveis escalações

Duelo entre Jequié e Vitória em 2024 - Foto: Victor Ferreira/ EC Vitória

O Vitória entra em campo neste domingo, 16, pela 8ª rodada do Campeonato Baiano de 2025, podendo garantir a liderança da primeira fase. O duelo será diante do Jequié, no estádio do Barradão, com previsão de início para às 16h.

O Leão é o líder do Baianão, com 15 pontos conquistados e 11 gols positivos de saldo. O Jipão, por sua vez, está na 5ª colocação e ainda busca a classificação às semifinais, já tendo somado nove pontos.

Em caso de resultado positivo, o rubro-negro poderá garantir a primeira colocação já nesta rodada, basta torcer para um tropeço de Jacuipense, 2º colocado com 13 pontos, e Bahia, 3º colocado com 12 pontos. O Jequié, para entrar no G-4, precisa vencer e torcer contra o Atlético de Alagoinhas, que enfrenta o Jacobina na quarta-feira, 19.

Provável escalação do Vitória:

Lucas Arcanjo; Claudinho, Wagner Leonardo, Neris, Jamerson; Wellington Rato, Ronald Lopes, Baralhas; Lucas Braga, Fabri, Janderson

Provável escalação do Jequié:

Thiago Passos, Wanderson Lima, Sérgio Baiano, Jean, Gilmar, Ygor, Gilberto Jr, João Grilo, Gregory, Lucas Shallon, Tiago Souza

Mais detalhes:

Local: Barradão

Horário: 16h

Onde assistir: TVE e TV Vitória

Arbitragem: