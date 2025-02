Torres gemêas? Ceni avalia dupla com Everaldo e Willian José

Willian José e Everaldo - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Em 2024, o técnico Rogério Ceni sofreu muitas críticas da torcida tricolor, que cobrava o treinador por diferentes estilos de jogo, a depender dos adversários, visto que manter um esquema que priorizasse a posse de bola, concentrando as ações do jogo no meio de campo, não seria a melhor opção contra certas equipes. Devido a falta de peças no elenco, o comandante adotou a maneira de jogar até o final, e mesmo com a oscilação no momento decisivo no Campeonato Brasileiro, alcançou o objetivo de levar o time à Libertadores da América.

Na atual temporada, no entanto, a diretoria do Esporte Clube Bahia concentrou suas ações em dar mais profundidade ao elenco azul, vermelho e branco, trazendo novas opções para o pulmão da equipe comandada por Rogério Ceni — meio-campo —, como Erick, Rodrigo Nestor e Michel Araújo, além de outras peças para encorpar o elenco, a exemplo de Erick Pulga (Atacante de beirada), Ramos Mingo (Zagueiro) e Willian José (Centroavante). Esse último, inclusive, criando muita expectativa no torcedor tricolor.

| Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Com apenas três jogos desde sua chegada, vindo do banco em todas as oportunidades, Willian José já caiu nas graças dos fãs. Gol de falta marcado, gesto técnico satisfatório e qualidade na função de centroavante, o camisa 12 ainda não está em processo de alcançar a melhor condição física, mas já é cobrado para ser testado como titular. Durante coletiva de imprensa realizada após a goleada tricolor sobre o América-RN, o técnico Rogério Ceni comentou sobre a possibilidade de jogar com dois centroavantes: "É uma possibilidade para quando precisar buscar resultados no fim”.

Nos três jogos que entrou em campo, o jogador formou uma dupla de ataque com Everaldo, camisa 9 do Bahia. O comandante, no entanto, frisou que o esquema não deve ser utilizado na partida contra o The Strongest, válido pela 2ª fase da Copa Libertadores, já que não é uma partida que necessite dessa característica.

“Mas para um jogo em casa, em um momento de necessidade, são dois jogadores com altura. Já fizemos isso em outro jogo também. Everaldo já está acostumado, Lucho evoluiu muito, e o Willian também vai crescer”, garantiu Rogério Ceni.

| Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Antes do jogo de ida contra os bolivianos, na próxima terça-feira, 18, em La Paz, o Bahia terá um compromisso contra o Barcelona de Ilhéus, pelo Campeonato Baiano, no Barradão, neste sábado, 15, onde o treinador tricolor deverá poupar alguns titulares, mas garantiu que vai mandar à campo um time equilibrado, visando conquistar os três pontos, e, possivelmente, garantir vaga nas semifinais da competição ainda na 8ª rodada.