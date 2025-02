Missão The Strongest: Ceni detalha preparação: "Fazendo o melhor"

Bahia venceu o América-RN por 5 a 1, nesta quarta-feira, 12 - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Às vésperas do duelo mais importante do Bahia nas últimas décadas, o técnico Rogério Ceni falou sobre a preparação que tem sido feita pelo clube para garantir o melhor desempenho possível na partida contra o The Strongest, a 3.600 metros acima do nível do mar, na altitude de La Paz.

Durante coletiva de imprensa, após o triunfo por 5 a 1 sobre o América-RN, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste, o treinador azul, vermelho e branco garantiu que estão fazendo o melhor: “Estamos observando posições, variações, estamos tentando criar situações para que todos joguem”.

| Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Ceni também destacou a ida dos goleiros, Danilo Fernandes e Marcos Felipe, de forma antecipada, para treinar no CT do Bolívar, sediado em La Paz, para aprimorar situações de jogo com os efeitos provocados pela altitude, como a mudança de direção da bola e tempo de reação, além de gestos técnicos específicos da posição.

“Sobre os goleiros [viajam mais cedo], a ideia já tem uns dez dias. Eu já joguei na altitude, sei que chegar de última hora afeta muito o tempo de bola. Pode ser importante para o goleiro pegar o tempo da bola, ela muda mesmo em cruzamentos, finalizações de média e longa distância. Estamos tentando fazer o melhor. Chegar com boa minutagem, mas não cansados para o jogo, que vai exigir muito da parte física”, ressaltou.

Ainda na coletiva, o comandante bateu muito na tecla da parte física dos atletas. Mesmo após golear o América-RN, Rogério afirmou que o time pode melhorar nessa questão. “Acho que temos que melhorar. A parte física tem que estar melhor a cada jogo. Sempre tem margem para melhorar”, disse o treinador, buscando extrair o máximo de seus jogadores.