Com primeiro Ba-Vi na Fonte, CBF divulga tabela básica do Brasileirão

Taça do Campeonato Brasileiro - Foto: Divulgação

A CBF divulgou na noite desta quarta-feira, 12, a tabela básica da Série A do Campeonato Brasileiro de 2025, com o início da competição marcado para o dia 29 de março. A tabela define as datas das 38 rodadas do torneio, além de divulgar o regulamento específico e o plano de ação para a edição deste ano.

O Bahia estreará em casa, recebendo o Corinthians na primeira rodada, enquanto o Vitória começará sua campanha fora de casa, visitando o Juventude. As datas-base para essa rodada inicial serão 29/03 (sábado), 30/03 (domingo) ou 31/03 (segunda-feira).

O primeiro clássico Ba-Vi da temporada será realizado na Arena Fonte Nova, com mando de campo para o Tricolor. O confronto, que será válido pela 9ª rodada, está agendado para os dias 17/05 (sábado), 18/05 (domingo) ou 19/05 (segunda-feira), dependendo da definição oficial.

Além disso, o calendário prevê uma pausa de um mês entre a 12ª e 13ª rodadas devido à disputa do Mundial de Clubes, que ocorrerá entre 14 de junho e 13 de julho, com Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo na disputa pelo torneio.

Confira todos os confrontos da dupla Ba-Vi:

1ª RODADA (29/03 - 31/03): Bahia x Corinthians, Juventude x Vitória

2ª RODADA (05/04 - 07/04): Santos x Bahia, Vitória x Flamengo

3ª RODADA (12/04 - 14/04): Bahia x Mirassol, Atlético-MG x Vitória

4ª RODADA (16/04 - 17/04): Cruzeiro x Bahia, Vitória x Fortaleza

5ª RODADA (19/04 - 21/04): Bahia x Ceará, Fluminense x Vitória

6ª RODADA (26/04 - 28/04): Palmeiras x Bahia, Vitória x Grêmio

7ª RODADA (03/05 - 05/05): Bahia x Botafogo, Ceará x Vitória

8ª RODADA (10/05 - 12/05): Flamengo x Bahia, Vitória x Vasco da Gama

9ª RODADA (17/05 - 19/05): Bahia x Vitória

10ª RODADA (24/05 - 26/05): Grêmio x Bahia, Vitória x Santos

11ª RODADA (30/05 - 02/06): Bahia x São Paulo, Vitória x Corinthians

12ª RODADA (11/06 - 12/06): Red Bull Bragantino x Bahia, Vitória x Cruzeiro

13ª RODADA (12/07 - 14/07): Bahia x Atlético-MG, Internacional x Vitória

14ª RODADA (16/07 - 17/07): Bahia x Internacional, Botafogo x Vitória

15ª RODADA (19/07 - 21/07): Fortaleza x Bahia, Vitória x Red Bull Bragantino

16ª RODADA (23/07 - 24/07): Vasco da Gama x Bahia, Vitória x Sport

17ª RODADA (26/07 - 28/07): Bahia x Juventude, Mirassol x Vitória

18ª RODADA (02/08 - 04/08): Sport x Bahia, Vitória x Palmeiras

19ª RODADA (09/08 - 11/08): Bahia x Fluminense, Vitória x Botafogo

20ª RODADA (16/08 - 18/08): Corinthians x Bahia, Vitória x Juventude

21ª RODADA (23/08 - 25/08): Bahia x Santos, Flamengo x Vitória

22ª RODADA (30/08 - 01/09): Mirassol x Bahia, Vitória x Atlético-MG

23ª RODADA (13/09 - 15/09): Bahia x Cruzeiro, Fortaleza x Vitória

24ª RODADA (20/09 - 22/09): Ceará x Bahia, Vitória x Fluminense

25ª RODADA (27/09 - 29/09): Bahia x Palmeiras, Grêmio x Vitória

26ª RODADA (01/10 - 02/10): Botafogo x Bahia, Vitória x Ceará

27ª RODADA (16/10 - 17/10): Bahia x Flamengo, Mirassol x Vitória

28ª RODADA (25/10 - 27/10): Vitória x Bahia

29ª RODADA (05/11 - 06/11): Bahia x Grêmio, Vitória x Corinthians

30ª RODADA (19/11 - 20/11): São Paulo x Bahia, Vitória x Palmeiras

31ª RODADA (22/11 - 24/11): Bahia x Bragantino, Vitória x Botafogo

32ª RODADA (29/11 - 01/12): Atlético-MG x Bahia, Vitória x Internacional

33ª RODADA (03/12 - 04/12): Bahia x Internacional, Vitória x Botafogo

34ª RODADA (06/12 - 08/12): Bahia x Fortaleza, Vitória x Sport

35ª RODADA (10/12 - 11/12): Bahia x Vasco, Vitória x Grêmio

36ª RODADA (13/12 - 15/12): Bahia x Sport, Vitória x Mirassol

37ª RODADA (17/12 - 18/12): Bahia x Sport, Vitória x Palmeiras

38ª RODADA (21/12): Fluminense x Bahia, Vitória x São Paulo