Bahia goleia o América-RN em novo show do trio de ataque

Tricolor goleou o América-RN por 5 a 0 na Arena Fonte Nova - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Bastante intenso no primeiro tempo, o Bahia não teve dificuldades para golear o América-RN na Arena Fonte Nova. Em jogo decidido pelo trio de ataque, formado por Luciano Rodríguez, Ademir e Erick Pulga, que balançou as redes duas vezes, o Esquadrão de Aço precisou de 32 minutos para marcar quatro gols no jogo, que terminou 5 a 1 para o clube baiano. O centroavante Everaldo sacramentou a goleada na segunda etapa e o atacante Henrique diminuiu para o time visitante no fim.

Com o resultado, o Bahia chegou aos sete pontos somados na Copa do Nordeste e se consolidou na liderança do Grupo B. O América-RN, por outro lado, segue na quarta colocação, mas pode perder posições a depender dos outros resultados da rodada.

O atacante Erick Pulga marcou dois gols na partida | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Tricolor volta a campo no próximo sábado, 15, às 16h, para enfrentar o Barcelona de Ilhéus, no Barradão. Pela Copa do Nordeste, o Esquadrão enfrenta o Ceará depois de viajar até à Bolívia para visitar o The Strongest, pelo duelo de ida da segunda fase da Libertadores.

O JOGO

Em uma jogada pelo lado direito logo no primeiro minuto, Everton Ribeiro encontrou Ademir em profundidade na área. O camisa 7 fez o cruzamento para a pequena área, onde Lucho Rodríguez apareceu para finalizar, mas a bola bateu caprichosamente na trave, sendo afastada na sequência.

Lucho Rodríguez abre o placar! Aos 10 minutos, Everton Ribeiro fez um cruzamento da direita, Jean Lucas disputou pelo alto e a bola acabou sobrando para Lucho dentro da pequena área. O camisa 17 teve calma e finalizou rasteiro, sem chances para o goleiro Renan.

É a vez do garçom Ademir! No minuto 15, Lucho e Jean Lucas fizeram uma tabela pelo lado esquerdo e, após o cruzamento rasteiro de Jean, Ademir apareceu do outro lado e finalizou para o gol. É o segundo gol do Esquadrão na Fonte Nova!

Após um escanteio curto, o Bahia tocou a bola com paciência até que ela chegou aos pés de Erick Pulga. O atacante, posicionado na entrada da área, finalizou de primeira com precisão, marcando o terceiro gol do time aos 23 minutos.

É goleada na Fonte Nova! Lucho avançou pela direita e encontrou Erick Pulga em boa posição. O atacante, livre de marcação, invadiu a área e finalizou com categoria, marcando o segundo gol dele e o quarto do Bahia na partida. Bahia 4 a 0 América-RN.

SEGUNDO TEMPO

Logo no início do segundo tempo, o Bahia quase fez o quinto gol em uma tabela entre os zagueiros. Aos 4 minutos, Ademir cobrou escanteio pela direita, Gabriel Xavier cabeceou para o meio e Kanu finalizou para o gol, mas Renan fez uma defesa espetacular e evitou o gol.

Everaldo marca! Aos 33 minutos, Luciano Juba cruzou com precisão pela esquerda, e Everaldo, sem marcação, apareceu no momento certo para finalizar de primeira com a perna direita, acertando um belo chute e marcando o quinto gol do Bahia na partida.

Aos 40 minutos, Henrique recebeu passe de Davi Gabriel e chutou rasteiro da entrada da área, surpreendendo Danilo Fernandes, que não conseguiu defender.