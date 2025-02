Bahia conhece adversario na Supercopa feminina; veja confrontos

Duelo na Supercopa será o primeiro das Mulheres de Aço em 2025 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia conheceu, na tarde desta quarta-feira, 12, o seu adversário das quartas de final da Supercopa feminina. O sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu que o Tricolor enfrentará o Cruzeiro em duelo que vale vaga na semifinal da competição.

A data base para a partida, que ainda não tem tabela detalhada, é dia 9 de março, com final prevista para o dia 16. Vale mencionar que Esquadrão de Aço será o mandante do confronto único diante do clube mineiro.

Taça da Supercopa feminina | Foto: Divulgação/CBF

A Supercopa inaugura o calendário do futebol feminino no Brasil e contará com a participação das seguintes equipes: Corinthians, São Paulo, Cruzeiro, Grêmio, Flamengo, Real Brasília, Bahia e Sport.

Confira os confrontos sorteados:

Bahia x Cruzeiro (Grupo A);

Grêmio x Corinthians (Grupo B);

Sport x São Paulo (Grupo C);

Real Brasília x Flamengo (Grupo D).