Em último ano de contrato, Ademir deixa futuro nas mãos de Santoro

Um dos protagonistas do Bahia na temporada, o atacante Ademir vive seu último ano de contrato com o Tricolor. Questionado sobre a renovação de vínculo com o Esquadrão, o jogador ressaltou sua felicidade no atual momento da carreira, mas deixou o futuro nas mãos de Carlos Santoro, diretor de futebol do clube baiano.

"Estou muito feliz aqui, mas tem que perguntar para o Cadu [diretor de futebol], ele que é o cara que comanda. Mas estou muito feliz, vou continuar evoluindo, contribuindo com a equipe sem dúvida nenhuma", disse o atleta na zona mista na noite nesta quarta-feira, 12.

Líder de assistências do Bahia em 2025, com cinco, Ademir marcou seu primeiro gol na temporada na goleada por 5 a 1 sobre o América-RN na Arena Fonte Nova, que marcou seu 100º jogo vestindo a camisa do Esquadrão. Além disso, o atacante está próximo de bater o seu recorde de passes para gols na carreira em um único ano.

Em sua temporada com mais assistências, o atacante distribuiu oito passes para gol, justamente na temporada passada pelo Tricolor.