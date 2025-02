Protagonistas! Trio de ataque marcou metade dos gols do Bahia em 2025

Lucho e Pulga comemorando gol - Foto: Leticia Martin/ EC Bahia

Conhecido pelo forte quarteto de meio-campistas na temporada passada, o Bahia começou 2025 se destacando em outro setor do campo: o ataque. O trio ofensivo formado por Erick Pulga, Luciano Rodríguez e Ademir têm decidido partidas para o Tricolor e já representa mais da metade dos gols marcados pelo clube até o momento.

Desde que retornou da pré-temporada em Girona, os três atacantes do Esquadrão de Aço balançaram as redes dez dos 19 gols marcados ao todo pelo time principal do Bahia na temporada, número que representa 52% do montante total de tentos do clube baiano.

A eficiência do setor ofensivo do Tricolor fica presente mesmo quando o trio não inicia o jogo entre os titulares. A goleada por 5 a 1 sobre o América-RN, por exemplo, foi apenas a terceira partida que os três começaram juntos entre os onze iniciais. Antes, os jogadores também começaram o clássico Ba-Vi e a vitória sobre o Colo-Colo por 6 a 0.

Ademir comemorando seu primeiro gol na temporada

Confira os números dos três atacantes do Bahia na atual temporada:

Luciano Rodríguez = 5 gols e 1 assistências

Erick Pulga = 4 gols e 2 assistências

Ademir = 1 gol e 5 assistências