Libertadores: goleiros do Bahia viajam antecipadamente para a Bolívia

Dando continuidade ao planejamento para a estreia na Copa Libertadores, o Bahia definiu que os goleiros Danilo Fernandes e Marcos Felipe viajarão para a Bolívia com cinco dias de antecedência em relação ao elenco, mirando o confronto diante do The Strongest, marcado para o dia 18 de fevereiro.

O objetivo do clube é que os atletas se adaptem as situações de jogo com os efeitos provocados pela altitude em La Paz, como a mudança de direção da bola e tempo de reação, além de gestos técnicos específicos da posição que serão aprimorados.

Estão programadas quatro atividade no centro de treinamento do Bolívar, clube que tem parceria com o City Football Group. Acompanham os arqueiros tricolores o preparador Eduardo Varjão, além de Rafael Garcia, que é o coordenador médico do Bahia.

De acordo com o planejamento traçado, o Bahia ficará em Santa Cruz de La Sierra e viajará para La Paz horas antes da partida. a meta é buscar reduzir o tempo de exposição em relação aos efeitos da baixa concentração de oxigênio no palco do jogo.