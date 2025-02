Bahia goleia de novo, e Ceni cobra evolução antes da Libertadores

Apesar da goleada, Ceni frisou que o time precisa melhorar na parte física - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia novamente não teve pena do adversário pela frente, e aplicou nova goleada, desta vez contra o América-RN, em duelo válido pela 3ª rodada da Copa do Nordeste, que garantiu o Tricolor na liderança do Grupo B da competição, na noite desta quarta-feira, 12. Após vencer por 5 a 1, com gols de Lucho, Ademir, Pulga (2x) e Everaldo, o treinador Rogério Ceni falou, durante coletiva, que apesar do resultado positivo, o time ainda pode melhorar, principalmente na parte física.

“Acho que temos que melhorar. Até a parte física tem que estar melhor a cada jogo. Os gols no começo facilitaram bastante a atuação. Sempre tem margem para melhorar. Foi um primeiro tempo onde a gente não se acomodou. Fizemos quatro a zero e continuamos com iniciativa para fazer mais gols. No segundo tempo foi cansando um pouco, as trocas também desorganizam um pouco. Mas como um todo foi um bom jogo”, garantiu o treinador.

Apesar de cobrar por melhorias, mesmo após outra goleada — a segunda consecutiva —, o treinador também deu créditos ao time. “Sei da fragilidade dos adversários até agora, jogam muito mais para se defender. Mas também temos que se dar o mérito. Não é fácil fazer cinco gols hoje em nenhum jogo. O principal é que estamos conseguindo recuperar rápido a bola, sem oferecer muitas oportunidades. Mas sempre tem margem para crescimento. Precisamos tentar passar mais segurança na bola aérea”.

O jogo de ontem foi o último teste com a equipe titular, antes da partida contra o The Strongest, pela 2ª fase da Copa Libertadores, na próxima terça-feira, 18. Antes de viajar para a Bolívia, o time comandado terá um desafio incomum, contra o Barcelona de Ilhéus, no Barradão, no sábado, 15, pelo Campeonato Baiano, mas muitos dos titulares deverão ser poupados visando o duelo contra os bolivianos.

No entanto, mesmo sem força máxima, o comandante tricolor garantiu que mandará a campo um time equilibrado para buscar os três pontos: “ melhor Bahia possível para tentar vencer o jogo, como a gente sempre faz. Vamos analisar os dados físicos, tentar achar um equilíbrio. O objetivo é sempre tentar vencer os jogos e buscar logo a classificação para não depender da última rodada”.