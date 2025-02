Bahia no Barradão: confira motivos para comparecer ao jogo

Bahia foi campeão baiano no Barradão, em 2018 - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

O Bahia entra em campo neste sábado, 15, para um confronto decisivo no Campeonato Baiano. O Tricolor de Aço enfrenta o Barcelona de Ilhéus, às 16h, no Barradão, pela 8ª rodada da competição estadual.

Apesar do mando ser da Onça Pintada, as arquibancadas do estádio do maior rival, tradicionalmente rubro-negras, prometem ser tomadas pela torcida azul, vermelha e branca. E o torcedor tem vários motivos para marcar presença.

Partida crucial na luta pela classificação

O Bahia precisa vencer para tentar conquistar a classificação para as semifinais ainda nesta rodada. O Tricolor não depende apenas de si, e precisará contar com uma força do rival, Vitória, que enfrenta o Jequié, no dia seguinte ao jogo do Esquadrão, também no Barradão, e torce para um resultado positivo do Leão para chegar as semifinais.

Rogério Ceni promete time equilibrado

Mesmo com a proximidade do duelo contra o The Strongest, que será disputado apenas 3 dias depois, na terça-feira, 18, pela fase preliminar da Libertadores, o técnico Rogério Ceni garantiu que mandará a campo uma equipe competitiva. O treinador sabe da importância do confronto e quer manter o bom momento na temporada, mesmo poupando alguns titulares.

Última partida antes da Libertadores

O duelo contra o Barcelona de Ilhéus também será o último teste antes do grande desafio contra o The Strongest, na altitude de La Paz. Para os jogadores que entrarem em campo, a partida no Barradão é uma oportunidade de mostrar serviço e garantir espaço na equipe principal na Libertadores.

Boas lembranças do Barradão

Embora seja a casa do maior rival, o Barradão traz boas recordações ao torcedor tricolor. O Bahia conquistou títulos históricos no estádio, como os Campeonatos Baianos de 1998 e 2018, além da Copa do Nordeste de 2002. Voltar ao palco dessas conquistas pode ser um incentivo extra para a torcida fazer festa nas arquibancadas.

Retorno ao Barradão após seis anos

O último Ba-Vi com torcida mista no Barradão aconteceu em 2018. Desde então, o torcedor do Bahia não tem frequentado o estádio rival. O duelo contra o Barcelona de Ilhéus oferece uma rara oportunidade de reencontro com o estádio e de fazer a festa onde, nos últimos anos, só se via a cor rubro-negra.

Os ingressos para o duelo seguem à venda na Fonte Nova desde a última quarta-feira, 12, e em pontos específicos da cidade, nas Lojas do Bahia do Shopping Bela Vista e do Multishop Boca do Rio, nesta quinta-feira, 13, e também na sexta, 14, seguindo o horário de funcionamento dos centros comerciais. No dia do jogo, as bilheterias do Barradão estarão abertas para a comercialização dos bilhetes.