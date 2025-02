Rival do Bahia na Liberta enfrenta crise política e polêmicas extra-campo

The Strongest é o adversário do Bahia na segunda fase da Libertadores - Foto: Divulgação | The Strongest

A fase atual do The Strongest, clube boliviano adversário do Bahia na segunda fase da Libertadores, é marcada por uma série de crises internas que têm gerado insatisfação entre os torcedores da equipe. Sob o comando do presidente Ronald Crespo, a gestão tem sido alvo de críticas, que podem afetar o desempenho da equipe na competição internacional.

Ronald Crespo, presidente do The Strongest, é um dos dirigentes mais criticados da história do clube, que chegou ao cargo após perder as eleições em 2023, mas conseguir retomar a presidência por meio de um Recurso de Proteção no Tribunal Comum, depois do candidato vencedor ser considerado inelegível.

Em novembro de 2023, supostas irregularidades no processo de postulação à presidência de Héctor Montes foram detectadas e o dirigente deixou o clube. Crespo, portanto, retornou ao cargo após Montes não entrar com recurso para a decisão do Tribunal.

A gestão de Ronald é alvo de duras críticas de torcedores, que também o acusam de usar os recursos e instalações do clube para motivos pessoais. Um dos exemplos mais comentados é o de Adrían Monje, membro do comitê do clube, que é acusado de utilizar o complexo do The Strongest para realizar ensaios musicais e outros eventos privados.

DIRIGENTES NEFASTOS#GPS| Adrián Monje utiliza el Complejo para ensayos de su comparsa de caporal. Realmente patético lo que hacen estos tipos, siempre ven la manera de aprovecharse del club. ¿Para eso volvió Monje? Solo quieren seguir viviendo del club y del fútbol boliviano. pic.twitter.com/LpsEu5JXvd — The Strongest - Garra Pasión y Sentimiento 🐯 (@TheStrongestGPS) February 10, 2025

A chegada de Antônio Zago como treinador, entretanto, é vista como uma luz no fim do túnel para os torcedores do The Strongest, já que o técnico foi campeão boliviano na temporada passada no comando do rival Bolívar. O jogo contra o Bahia, marcado para a próxima terça-feira, 18 de fevereiro, às 21h30, será a estreia oficial de brasileiro no comando do clube.

Apesar de Crespo ser criticado por sua gestão autoritária e por falhas na escolha de reforços, o clube terminou o Campeonato Boliviano em segundo lugar na temporada passada, com 60 pontos, o que garantiu uma vaga na fase classificatória da Libertadores.