Neymar em Salvador? Saiba se camisa 10 enfrentará Bahia e Vitória

Neymar em apresentação - Foto: Bruno Vaz / Santos FC

De volta ao futebol brasileiro, o craque Neymar foi apresentado pelo Santos no dia 31 de janeiro e se prepara para voltar a somar minutos na Série A do Brasileirão após 12 anos. Nesta quarta-feira, 12, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela base da competição, revelando os possíveis confrontos do camisa 10 em Salvador.

No primeiro turno, o Vitória poderá receber o atacante na 10ª rodada, no Barradão, entre os dias 24 a 26 de maio. O confronto diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, só irá ocorrer no returno da competição, na 21ª rodada, entre os dias 23 a 25 de agosto.

Vale lembrar que o atual contrato de Neymar com o Santos tem validade de cinco meses, até junho. No entanto, o staff do jogador e a diretoria do Peixe estão otimistas sobre uma possível extenção até o fim da temporada.

Vestindo a camisa do Santos, Neymar poderá retornar à Salvador após 14 anos. A última partida ocorreu no ano de 2011, quando o Esquadrão perdeu por 2x1, com gol de pênalti do camisa 10, pela 18ª rodada.

Contra o Vitória, o último duelo do atacante no Barradão é ainda mais traumático, pela final da Copa do Brasil de 2010. Após perder por 2x0 na Vila Belmiro, o Leão conseguiu marcar duas vezes na volta, mas viu o craque dar assistência para o gol de Edu Dracena.

Duelo entre Bahia x Santos em 2011 | Foto: Felipe Oliveira / Divulgação / EC Bahia

Vestindo a camisa da Seleção Brasileira, Neymar jogou na capital baiana pela última vez em 2015, pela 4ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Na ocasião, a Amarelinha venceu o Peru por 3x0, levando os torcedores na Arena Fonte Nova à loucura.

Últimos jogos de Neymar em Salvador:

Brasil 3 x 0 Peru - 4ª rodada das Eliminatórias - 2015

Bahia 1 x 2 Santos - 18ª rodada do Brasileirão - 2011

Vitória 2 x 1 Santos - Final da Copa do Brasil -2010