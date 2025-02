Emprestado à Ponte Preta, Dudu ganha troféu no Paulistão: "Trabalho"

Dudu comemorando gol - Foto: Pedro Zacchi / Ag Paulistão

Emprestado à Ponte Preta para a temporada de 2025, o volante Dudu, do Vitória, foi o grande protagonista da equipe alvinegra no triunfo diante do Mirassol, pela 9ª rodada do Paulistão. O atleta entrou na segunda etapa e balançou as redes nos acréscimos, garantindo os três pontos para o Macaca.

Com o resultado, a Ponte vai aos 18 pontos somados, estando na 2ª colocação do grupo D e vindo de quatro vitórias consecutivas. Importante para o resultado, Dudu foi eleito o melhor da partida, seu primeiro troféu individual da temporada.

Em entrevista pós jogo, o atleta relembrou o momento em baixa após sair do Vitória na janela de transferência de inverno, em julho. No entanto, destacou a forma da equipe paulista e o trabalho que vem sendo feito.

Eu e minha família sofremos muito. Após o Vitória eu caí muito, mas eu sou forte, minha família é forte e agradeço também ao grupo, porque isso aqui é um grupo, quatro vitórias seguidas. Isso aqui [o troféu], eu só quero agradecer a Deus e destacar o trabalho. Quem trabalha Deus abençoa", disse Dudu.

Na temporada, o volante soma sete jogos, sendo quatro deles como titular. O gol marcado diante do Mirassol foi o único do ano até o momento.