Com Neymar e Memphis, Corinthians bate recorde de público na Arena

Yuri Alberto comemorando gol - Foto: Rodrigo Coca / Corinthians

O Corinthians recebeu o Santos nesta quarta-feira, 12, e venceu pelo placar de 2x1, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Paulista de 2025. No entanto, o resultado não foi o único destaque da noite, que também contou com o novo recorde de público da Neo Química Arena, em Itaquera.

Na partida, o Timão registrou um público pagante de 47.695, o maior desde a construção da Arena. O número de torcedores superou a bilheteria do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o São Paulo, em 2023. Vale lembrar que, assim como nos últimos anos, o duelo foi de torcida única.

O clássico, que por si só já tem relevância, trouxe duas atrações a mais: o retorno do craque Neymar Júnior e a estreia do holandês Memphis Depay vestindo a camisa 10. No entanto, o craque da partida foi o atacante Yuri Alberto, que marcou os dois gols da vitória.

Com o resultado, o Timão chegou aos 25 pontos conquistados, tendo a melhor campanha da primeira fase da competição. O Peixe, por sua vez, já soma três jogos sem vencer, sendo o 3º colocado do grupo B, com nove pontos.