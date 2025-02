Vitória se aproxima da semifinal após empate entre Jacupa e Barcelona

Barcelona e Jacuipense empataram por 1 a 1, nesta quarta-feira, 12 - Foto: Welisson Ramos / Barcelona de Ilhéus

Jacuipense e Barcelona de Ilhéus empataram por 1 a 1 na noite desta quarta-feira, 12, no Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro, no fechamento da sétima rodada do Campeonato Baiano. O resultado mantém as duas equipes com chances de classificação para a semifinal, mas não agradou nenhum dos lados.

O Jacuipense abriu o placar no segundo tempo com Alison, em cobrança de falta, mas Lúcio Maranhão deixou tudo igual para os donos da casa. Com o empate, o Leão do Sisal chegou a 12 pontos, recuperou a vice-liderança, mas viu o Vitória disparar na liderança com 15 pontos. Já o Barcelona, que soma oito pontos, e ocupa a sexta colocação, mas segue vivo na briga pelo G-4.

Se o resultado não foi ideal para os dois times, para o Vitória ele teve um significado positivo. Com 15 pontos e saldo de 11 gols, o Leão da Barra está virtualmente classificado para as semifinais, já que Jequié e Barcelona, 5º e 6º colocados, respectivamente, que podem chegar à mesma pontuação, precisariam tirar uma expressiva diferença no saldo de gols (11 e 10 gols) e ainda torcer por duas derrotas do Rubro-Negro.

Na próxima rodada, o Barcelona encara o Bahia no Barradão, neste sábado, 15, às 16h. O Jacuipense, por sua vez, volta a campo na quarta-feira, 19, contra o Porto, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. Já o Vitória recebe o Jequié, no domingo, 16, precisando apenas de um empate, diante de sua torcida, no Barradão, para garantir uma vaga na semifinal.