Bahia na Libertadores: torcedores apontam problemas no check-in

Site de ingressos do Bahia apresenta instabilidade - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

De volta à Copa Libertadores após 35 anos, os torcedores do Bahia estão na contagem regressiva para acompanhar o Esquadrão. No entanto, com a alta procura por ingressos, a plataforma 'Ingresse", que disponibiliza o check-in para os jogos, apresentou instabilidade na manhã desta quinta-feira, 13,

Assim, inúmeros torcedores estão com dificuldades de garantirem a presença no duelo. As queixas estão relacionadas a demora da plataforma em efetivar o check-in e no reconhecimento do cadastro de alguns sócios.

| Foto: Reprodução

"Check in do @ecbahia para jogo da libertadores esta com problema? Não consigo acessar", escreveu um torcedor na rede social X. "Todo mundo sabia que ia dar merda esse check-in nesaa plataforma, menos o @ecbahia", reclamou outro tricolor.

O Bahia abriu, às 10h desta quinta-feira, o check-in para o duelo contra a equipe boliviana, que ocorre no dia 25 de fevereiro, pelo jogo de volta, na Arena Fonte Nova, às 21h30. Porém, antes, na próxima terça-feira, 18, o Bahia visita o The Strongest na Bolívia.