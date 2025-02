Revanche? Brasil enfrenta Argentina após goleada histórica

Brasil e Argentina se enfrentam nesta quinta-feira - Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF

Um dos maiores clássicos do futebol mundial, Brasil e Argentina se enfrentam nesta quinta-feira, 13, no Sul-Americano sub-20, na Venezuela. O duelo está marcado para às 22h, no Estádio Olímpico da UCV, podendo garantir o título do torneio.

O duelo é marcado como uma revanche com os hermanos, tendo em vista que, no último duelo, o Brasil sofreu a maior goleada do confronto. Na estreia do Sul-Americano, a seleção Albiceleste venceu a Amarelinha por 6x0.

No entanto, após o começo ruim, o Brasil cresceu no torneio, classificando e liderando o hexagonal, com nove pontos em três rodadas, à frente da Argentina, que tem a mesma pontuação, mas leva desvantagem no saldo de gols: 4 a 3.

"É um clássico enorme, temos noção do tamanho desse jogo. Conversei com meus companheiros que eu estava com saudade desse friozinho na barriga de jogo bem grande, sabe? De vontade de resolver mesmo. A gente vai com muita garra para buscar essa vitória e esse título", disse o meia Gabriel Moscardo.

Em caso de vitória, a Amarelinha chega aos 12 pontos conquistados, garantindo o título da competição e conquistando o bicampeonato, tendo em vista que venceu em 2023.