Flamengo x Botafogo: expulsões e dente perdido marcam confusão; veja

Barboza parte para cima de Gerson - Foto: André Durão

O clássico carioca entre Flamengo e Botafogo, disputado nesta quarta-feira, 12, no Maracanã, terminou de forma tumultuada. Apesar da vitória rubro-negra por 1 a 0, o apito final foi seguido por uma briga generalizada entre os jogadores, resultando em expulsões e um grande confronto no centro do campo.

A confusão começou logo após o apito do árbitro Bruno Mota Correia. Bruno Henrique, que já havia se desentendido com o zagueiro Barboza ao longo da partida, provocou o defensor do Botafogo. A reação de Barboza foi imediata: o zagueiro empurrou o atacante rubro-negro e partiu para cima dele. Gerson, companheiro de Bruno Henrique, entrou no meio da confusão para defender seu colega de equipe, e o clima esquentou com empurrões de ambos os lados. Nesse momento, Gerson e Barboza acabaram recebendo o cartão vermelho.

⚠️ A briga entre jogadores de Flamengo e Botafogo após o fim do jogo.



🎥 @canalpremiere | @geglobo pic.twitter.com/nCcJXyzzxi — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) February 13, 2025

O tumulto se espalhou rapidamente, e Barboza tentou desferir um soco no rosto de Bruno Henrique, mas não teve sucesso. Nesse momento, Cleiton, reserva do Flamengo, que não havia entrado na partida, também se envolveu na confusão. O defensor rubro-negro atingiu o rosto de Barboza, que acabou sangrando e perdeu um dente. Como resultado, Cleiton também foi expulso.

A situação só foi controlada com a intervenção das comissões técnicas e seguranças, além da ação de agentes da Polícia Militar, que foram acionados para conter a briga. No entanto, a tensão não terminou no gramado. Após o fim do jogo, os jogadores do Botafogo aguardaram os jogadores do Flamengo no túnel que dá acesso aos vestiários. Barboza, nervoso com o ferimento na boca, esperava por Cleiton, o que resultou em um novo confronto.

AS CENAS LAMENTÁVEIS CONTINUARAM NO TÚNEL



OS JOGADORES DO BOTAFOGO ESTAVAM ESPERANDO OS JOGADORES DO FLAMENGO NO TÚNEL



pic.twitter.com/X0uz62mryF — DataFut (@DataFutebol) February 13, 2025

A confusão se prolongou, com seguranças e policiais tendo que intervir novamente para apartar os jogadores e evitar mais confrontos.