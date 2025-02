Juazeirense empata novamente na Copa do Nordeste e segue sem vencer

Novo empate por 0 a 0 mantém a Juazeirense na lanterna da Copa do Nordeste - Foto: Gabriel França/Náutico

A Juazeirense segue sem conquistar vitórias na Copa do Nordeste após empatar mais uma vez em 0 a 0, desta vez contra o Náutico, no Estádio dos Aflitos, na noite desta quarta-feira, 12. Com o resultado, o time baiano permanece na penúltima colocação do Grupo B, somando apenas 2 pontos. O Náutico, por sua vez, chegou a 4 pontos e ocupa o 4º lugar da chave.

O empate sem gols em Pernambuco chega após a Juazeirense também ter ficado no 0 a 0 contra o Bahia na rodada anterior, frustrando as expectativas de uma reação. Agora, o Cancão de Fogo terá mais uma oportunidade de buscar a recuperação no Campeonato Baiano, onde enfrenta o Colo-Colo no sábado, 15, às 18h30, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, pela 8ª rodada.

No contexto da Copa do Nordeste, a equipe de Juazeiro terá uma nova chance de pontuar no torneio apenas no próximo dia 26 de fevereiro, quando enfrenta o Sampaio Corrêa no Estádio Castelão, em São Luís do Maranhão.

Enquanto isso, outros clubes baianos se destacaram na competição. O Bahia goleou o América-RN por 5 a 1 na Arena Fonte Nova e segue firme na liderança do Grupo B, com 7 pontos. Já o Vitória, que venceu o Ferroviário por 2 a 1 no Barradão na última terça-feira, 11, assumiu a liderança do Grupo A.