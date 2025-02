Vitória vence Ferroviário pelo Nordestão e amplia sequência invicta

Gabriel Baralhas marcou o primeiro gol do Vitória no confronto - Foto: (Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE)

O Vitória continua invicto da temporada 2025. Dessa vez, pela terceira rodada da Copa do Nordeste, o Rubro-Negro aumentou a sequência positiva vencendo o Ferroviário, do Ceará, por 2 a 1, no Barradão. O volante Gabriel Baralhas abriu o placar na partida, que foi decidida após o meia Gustavo Silva balançar as redes pela segunda vez. Allanzinho, no final, diminuiu e marcou o único tento do Tubarão no confronto.

O jogo também foi marcado pela saída do meia Matheuzinho, que começou o duelo entre os titulares e precisou ser substituído no intervalo pelo atacante Fabri após sentir dores no músculo superior da coxa.

Com o resultado, o Leão da Barra assumiu provisoriamente a liderança do Grupo A da Copa do Nordeste com sete pontos, ultrapassando o Fortaleza, que ainda joga na rodada diante do Altos, do Piauí. O Tubarão, entretanto, segue na sétima colocação com apenas um ponto somado.

O Vitória volta a campo pela Copa do Nordeste na quarta-feira, 19, para enfrentar o próprio Fortaleza, vice-líder do grupo. O jogo acontece na Arena Castelão, no Ceará, às 21h30. O Ferroviário, por outro lado, busca se reabilitar na competição recebendo o Altos, em casa.

O JOGO

O jogo começou com o Ferroviário dando o primeiro susto. Após um chute desviado, o goleiro Lucas Arcanjo fez uma grande defesa com o pé, salvando o Vitória no Barradão. Logo em seguida, o Leão reagiu.

Aos 19 minutos, o Vitória conseguiu abrir o placar no Barradão. O Ferroviário cometeu um erro na saída de bola, e Gabriel Baralhas, volante do Leão, roubou a bola dentro da área e chutou de perna esquerda para fazer 1 a 0 para o time baiano.

Aos 23 minutos, Matheuzinho recebeu uma bola em profundidade pela esquerda e arriscou de fora da área, mas João Soares fez boa defesa. No rebote, a zaga do Ferroviário afastou o perigo.

Nos acréscimos do primeiro tempo, aos 46 minutos, o Ferroviário quase empatou. Ciel fez o levantamento na área e Jeffão acabou furando na hora de finalizar. No lance, o zagueiro se chocou com o goleiro Lucas Arcanjo, e a equipe cearense pediu pênalti, que o árbitro não marcou.

Aos 24 minutos, Gustavo Mosquito entrou no lugar de Lucas Braga e, em sua primeira participação, ampliou para o Vitória. Ele recebeu um passe preciso de Val Soares, ficou cara a cara com o goleiro do Ferroviário e, com calma, tocou para o fundo das redes, colocando 2 a 0 no placar.

Aos 33 minutos, o Ferroviário descontou com um belo gol de Allanzinho. O jogador arrancou pela esquerda e, da entrada da área, disparou um forte chute no canto esquerdo do goleiro Lucas Arcanjo.

Aos 42 minutos, o Ferroviário ainda teve outra boa chance. Brayan arrancou pela direita, puxou para o meio e arriscou de perna esquerda, mas a bola passou perto do gol de Lucas Arcanjo.