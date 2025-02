É grave? Matheuzinho sente dores e deixa campo em intervalo no Barradão

Matheuzinho, meia do Vitória - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O Vitória ganhou um desfalque para o segundo tempo do duelo contra o Ferroviário, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. O meio-campista Matheuzinho sentiu um incômodo no músculo superior da coxa na reta final da primeira etapa e foi substituído no intervalo do confronto no Barradão.

O camisa 30 rubro-negro foi acompanhar o restante da partida no banco de reservas e viu o atacante Fabri entrar em seu lugar. De acordo com informações da transmissão do Premiere, o técnico Thiago Carpini optou apenas por poupar o meia e não se trata de nada muito grave.

Até o momento da publicação dessa matéria, o Vitória vai vencendo o Ferroviário, do Ceará, pelo placar de 1 a 0. O único gol da partida foi marcado pelo volante Baralhas.