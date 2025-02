Invicto na temporada, Vitória mira liderança do Nordestão

Vitória recebe o Ferroviário, nesta terça-feira,11 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Em busca da liderança na Copa do Nordeste, o Vitória recebe o Ferroviário nesta terça-feira, 11, às 19h, no Estádio Manoel Barradas, pela terceira rodada do torneio regional. O Leão, que vive um grande momento na temporada e segue invicto, vem de uma vitória sobre o Porto, que garantiu a permanência na ponta do Campeonato Baiano.

No Nordestão, a equipe comandada por Thiago Carpini soma quatro pontos em dois jogos. O Vitória empatou com o CRB fora de casa na estreia e venceu o Sousa por 1 a 0 no Barradão, resultado que o coloca na vice-liderança do Grupo A, atrás apenas do Fortaleza, que tem seis pontos. Já o Ferroviário conquistou apenas um ponto e ocupa a sexta posição na tabela.

A arbitragem do confronto será comandada pelo piauiense Antonio Dib Moraes de Sousa, com assistência de Janystony Rabelo de Melo e Francisco Railton Araujo Sousa. O quarto árbitro será o baiano Bruno Fernandez Moreira, enquanto Kleber Moradillo da Silva atuará como analista de campo.

Além do duelo do Vitória, a terceira rodada da Copa do Nordeste contará com outros confrontos importantes. No Grupo A, CRB e Moto Club se enfrentam às 19h, enquanto Altos e Fortaleza, além de Sousa e Sport, duelam às 21h30. Já no Grupo B, os jogos acontecem na quarta-feira, 12, com Ceará x Confiança e Bahia x América-RN às 19h, e Náutico x Juazeirense às 21h30. A rodada será concluída na quinta-feira, 13, com CSA x Sampaio Corrêa às 19h.