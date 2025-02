Copa do Nordeste: Vitória conclui preparação visando o Ferroviário-CE

Thiago Carpini orienta a equipe durante treinamento no Barradão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Elenco do Vitória está pronto para o compromisso diante do Ferroviário-CE, marcado para esta terça-feira, 11, às 19h, no Barradão, válido pela 3ª rodada da Copa do Nordeste 2025.



Sem muito tempo para trabalhar, o plantel rubro-negro encerrou os preparativos no final da tarde desta segunda-feira, 10, no campo principal do Barradão e com os refletores acesos para adaptação dos atletas a iluminação de Led.

Antes de irem a campo, o grupo assistiu a um vídeo com análises do adversário. Após o aquecimento, o técnico Thiago Carpini ministrou o trabalho de ordem tática. Primeiro, ajustes ofensivos e defensivos com 10 jogadores contra 10. Logo depois, trabalho técnico com simulações de jogadas de ataque.

Por fim, os jogadores aperfeiçoaram bolas paradas ofensivas e defensivas. Após as atividades, o grupo entrou em regime de concentração na Chácara Vidigal Guimarães.

A novidade entre os 23 jogadores relacionados é o lateral-esquerdo Jamerson, recém-contratado junto ao Coritiba. Por outro lado, o volante Willian Oliveira cumpre suspensão após a expulsão na última rodada. Com cansaço muscular, o atacante Fabri e o volante Ricardo Ryller ficam fora de combate.

Com isso, a provável escalação para encarar o Ferrim será composta por Lucas Arcanjo; Raul Caceres, Neris, Wagner Leonardo e Hugo; Gabriel Baralhas, Ronald e Matheuzinho; Wellington Rato, Lucas Braga e Janderson.

O Leão da Barra ocupa a 2ª colocação do grupo B do Nordestão, com sete pontos somados em duas partidas. Para chegar a liderança, o rubro-negro baiano torce por um tropeço do Fortaleza diante do Altos-PI.