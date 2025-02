Oficial! Vitória anuncia a contratação de Jamerson, lateral-esquerdo

Jamerson é anunciado pelo Vitória - Foto: Divulgação/ EC Vitória

O Vitória anunciou, de forma oficial, a contratação do lateral-esquerdo Jamerson, na manhã desta segunda-feira, 10. O atleta vem para substituir Lucas Esteves, que não deve permanecer no elenco para a atual temporada.

Pedido do técnico Thiago Carpini, o lateral de 26 anos chega por empréstimo de uma temporada. Ele estava no Coritiba desde 2023, disputando 65 jogos, marcando dois gols e distribuindo duas assistências.

O atleta, inclusive, já consta no Boletim informativo diário da CBF (BID), desde a última terça-feira, 4. Assim, já está apto para somar minutos vestindo a camisa do Vitória. Jamerson irá disputar a vaga na titularidade com Hugo, ex-Botafogo, que vem sendo utilizado por Carpini.

O próximo duelo do Leão será nesta terça-feira, 12, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. A partida será diante do Ferroviário, no Barradão, às 19h.