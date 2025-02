Man. City x Real Madrid: saiba onde assistir os playoffs da Champions

Real Madrid enfrenta o Manchester City nesta terça-feira - Foto: THOMAS COEX/ AFP

Em busca do principal título de clubes da Europa, oito equipes entram em campo nesta terça-feira, 11, pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League. O principal confronto do dia será protagonizado pelos dois últimos campeões do torneio: Manchester City x Real Madrid.

O primeiro duelo será no Etihad Stadium, em Manchester, com previsão de início para às 17h (horário de Brasília). A partida terá transmissão no SBT, na TNT e na plataforma de streaming MAX.

Para a partida, a equipe mandante chega com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos, tendo se classificado na 22ª colocação na fase de liga. Os Merengues, por sua vez, conquistaram três triunfos, um revés e um empate no mesmo recorte, terminando a primeira fase na 11ª posição.

Além deles, mais três duelos ocorrem nesta terça. O Brest recebe o Paris Saint Germain em um clássico francês no Roudourou, às 14h45. Às 17h, o Borussia Dortmund, atual vice-campeão, visita o Sporting, em Lisboa, transmitido pelo canal Space, enquanto a Juventus também entra em campo, desta vez contra o PSV, da Holanda, na Itália. Todos os duelos serão transmitidos pela MAX.

A primeira rodada dos playoffs encerra na quarta-feira, 12, com mais quatro partidas: Club Brugge x Atalanta, Celtic x Bayern de Munique, Mônaco x Benfica e Feyenoord x Milan.