Rogério Ceni aposta na base do Bahia em 2025; veja os atletas usados

Tiago e Ruan Pablo contribuíram com assistência e gol, respectviamente, na partida contra o Jequié - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O técnico Rogério Ceni tem demonstrado um perfil distinto em relação ao ano de 2024, ao dar mais oportunidades para os atletas da base do Bahia nesta temporada. Diferente do ano passado, quando utilizou um número limitado de jovens, o treinador tem ampliado as chances para os “Pivetes de Aço” no time principal, buscando aumentar as opções e preparar o elenco para o alto número de jogos ao longo do ano.

Em apenas seis jogos com o elenco principal na temporada 2025, o comandante tricolor já promoveu seis atletas oriundos da base para integrarem o time. Entre os mais utilizados, Kauã Davi tem sido o grande destaque, com 237 minutos em campo, aproveitando a ausência de Santi Arias, lesionado neste início do ano, mas que entrou em campo na partida contra o Colo-Colo, neste domingo, 9. O zagueiro/lateral-direito tem sido presença constante na formação titular, ou vindo do banco de reservas.

| Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Na estreia da equipe principal do Tricolor de Aço no ano de 2025, Rogério Ceni escalou Kauã Davi como titular, e o lateral-direito atuou os 90 minutos. Após o jogo, durante a coletiva. o técnico enalteceu o atleta: "Gostei do Kauã. Para um lateral, tem muito bom jogo aéreo e tem personalidade, precisa de alguns ajustes, saber a hora de subir mais. Mas agradou".

Outro nome que se destacou foi Tiago, que deu uma assistência crucial para o primeiro gol de Ruan Pablo como profissional, na partida contra o Jequié, pelo Campeonato Baiano. Tiago acumula 91 minutos jogados, enquanto Ruan Pablo, por sua vez, somou 37 minutos em campo. Fredi (45 minutos), Juninho (12 minutos) e Roger Ruan (12 minutos) também foram convocados e têm ganhado rodagem com o time principal.

Vale destacar também que o meio-campista David Martins, que veio do América-MG, entrou no decorrer da partida contra o Tigre de Ilhéus neste domingo, 9, mas apesar da pouca idade, o jogador não chegou a jogar na base do Esquadrão, fazendo sua estreia com a camisa azul, vermelha e branca logo na equipe principal do time comandado por Rogério Ceni.

Em 2024, a utilização da base foi mais tímida, com apenas cinco atletas sendo aproveitados ao longo de toda a temporada. Jota, Roger Gabriel, Sidney, Tiago e Ruan Pablo tiveram oportunidades com o time principal, mas a tendência agora é que o número de jogadores da base que subam ao elenco principal aumente ainda mais. Atletas como Gabriel Souza, Sidney, Jota e Vitinho já foram convocados para a lista de relacionados por Ceni e têm grandes chances de entrar em campo até o fim da primeira fase das competições regionais.