Lucho Rodriguez faz hat-trick e Bahia atropela o Colo-colo na Fonte Nova

- Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após ficar dois jogos sem marcar gols, o Esporte Clube Bahia não tomou conhecimento do Colo-Colo, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Baiano, vencendo a partida por 6 a 0, diante da torcida tricolor, na Arena Fonte Nova. Os gols foram marcados por Lucho Rodríguez (3x), Kanu (2x) e Willian José, que marcou seu primeiro gol pelo Esquadrão em grande estilo, após cobrança de falta.

A equipe comandada por Rogério Ceni liquidou a partida antes dos 20 minutos do primeiro tempo, quando já havia marcado três gols, fazendo a festa de quem esteve presente no estádio. Na etapa final, já em ritmo de 'baba', o Tricolor de Aço ainda balançou as redes mais três vezes, consolidando o ditado: vira três, acaba seis.

Com o resultado, o Esquadrão assumiu a vice-liderança do Baianão, com 12 pontos conquistados, três atrás do líder, mas podendo ser ultrapassado pelo Jacuipense ainda nesta rodada, em caso de vitória da equipe de Riachão do Jacuípe sobre o Barcelona de Ilhéus, na próximo quarta-feira, 12. Já o Colo-Colo, que voltou a disputar a Série A do Campeonato Baiano após oito anos, amarga a lanterna do certame, com apenas três pontos somados na tabela de classificação.