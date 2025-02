Léo Cittadini é liberado pelo Bahia e busca novo clube após empréstimo

Léo Cittadini, meia de 30 anos - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O meia Léo Cittadini está com os dias contados no Bahia. Aos 30 anos, o jogador foi liberado pela diretoria tricolor para buscar um novo clube, e sua saída do Esquadrão deve ser oficializada assim que ele definir seu futuro, segundo o portal Bahia Notícias.

Contratado em julho de 2023 junto ao Athletico-PR, Cittadini teve uma passagem pouco destacada pelo Bahia, com apenas sete jogos disputados. O meia, que também lidou com diversos problemas físicos durante sua estadia no clube, não conseguiu balançar as redes ou registrar assistências com a camisa tricolor.

Em 2024, o jogador passou a temporada emprestado ao Shanghai Port, da China, e, mesmo ainda com vínculo contratual com o Bahia, foi autorizado a procurar um novo destino. Assim que sua transferência for concretizada, Cittadini terá seu contrato rescindido com o clube baiano.