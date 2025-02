Kayky projeta reestreia no Bahia após grave lesão: "me sinto em casa"

Kayky foi apresentado neste domingo, 9, antes da partida contra o Colo-Colo - Foto: Letícia Martins / E.C Bahia

Apresentado oficialmente como reforço do Bahia, Kayky teve sua recuperação de lesão como o principal tema da coletiva deste domingo, 9, antes da partida contra o Colo-Colo. O atacante de 21 anos garantiu estar pronto para jogar e estimou que, em uma semana, poderá treinar normalmente com o elenco comandado por Rogério Ceni.

"Por ser uma lesão grave, assusta, mas reconheço meu corpo novamente e me sinto preparado. Já joguei, já posso jogar um jogo completo. Não sinto dor, não sinto mais nada", afirmou o jogador, que vestirá a camisa 37 do Tricolor.

Kayky relembrou que, antes de definir seu retorno ao Bahia, permaneceu no Manchester City realizando exames para avaliar sua condição física. "Eu já poderia até estar treinando com o elenco, mas nessa janela eu tive algumas propostas. Nesse tempo de pensar se continuava ou se vinha para o Brasil, fiquei no Manchester City fazendo alguns exames para ver como o joelho estava. Graças a Deus deu tudo certo", explicou. "Nesse tempo que perdi já não pude treinar com o elenco, mas estou treinando separado para conseguir esse físico novamente e creio que nessa semana já poderei estar com o elenco para ajudar a equipe", completou.

Desde que sofreu a lesão atuando pelo Bahia, Kayky disputou sete partidas pelo Sparta Rotterdam, da primeira divisão holandesa. Seu último jogo foi no dia 19 de janeiro, quando esteve em campo por oito minutos no empate contra o RKC Waalwijk. O período no futebol europeu, segundo ele, foi importante para recuperar a confiança e evoluir seu jogo.

"É um campeonato em que as equipes gostam de jogar com a bola, trabalham bem, me identifiquei com o estilo. Fui para lá para me adaptar, para sentir como seria minha adaptação, me senti bem, recuperei minha confiança, foi um clube que me ajudou. Agora tive a oportunidade de voltar para onde eu queria, onde me sinto bem", afirmou.

Kayky também destacou o aprendizado após sua saída do Bahia na primeira passagem. "Saí em meu melhor momento, onde estava entendendo melhor meu corpo. Sou jovem, tem mudança nisso. Saí num momento que estava conhecendo meu corpo, fiquei bastante tempo parado. Essa lesão me deixou maduro, forte mentalmente, o que depender de mim tenho certeza que vou ajudar."

Diferentemente da temporada de 2023, quando o Bahia brigou contra o rebaixamento, Kayky retorna ao clube para um ano com desafios mais ambiciosos, incluindo a disputa da Libertadores. Além do torneio continental, o Tricolor jogará o Campeonato Baiano, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série A.

"Eu acho que são momentos diferentes do Bahia. Mas na minha época os jogadores eram muito qualificados. O que atrapalhou foram as lesões, eu, Acevedo, Biel. Agora a gente tem um elenco cheio, se alguém se machucar dá para manter o nível e ficar mais próximo dos objetivos", analisou.

Para o atacante, a profundidade do elenco será essencial. "Com o grupo recheado e com a quantidade de jogos, é importante ter um grupo cheio. Até porque um time não vai aguentar jogar todos os jogos. Mesmo mexendo, o nível não vai cair, isso é importante. Um grupo com mais qualidade eleva o nível do jogador, todo mundo brigando por uma vaga, trabalhando para chegar no alto nível, no fim ajuda o Bahia."

Kayky retorna ao Bahia após a saída de Biel para o Sporting, mas o diretor de futebol do clube, Cadu Santoro, fez questão de evitar comparações diretas entre os dois jogadores.

"Não gosto da palavra reposição à saída de Biel, são características diferentes, posições diferentes, apesar de serem amigos. Mas será mais uma peça que pode nos ajudar no setor ofensivo", pontuou Cadu. "Kayky estava no melhor momento quando teve a lesão, séria, mas já se recuperou, passou por um período de recuperação. Quando surgiu a chance de retornar ao Bahia, mesmo com ofertas para seguir na Europa e de clubes que vão estar na Libertadores, o Kayky demonstrou o interesse de retornar", acrescentou.

A identificação de Kayky com o Bahia foi um dos fatores decisivos para o seu retorno. O atacante destacou a boa relação com a torcida e sua conexão com a cidade.

"Meu filho nasceu aqui, baiano também. É como o Grupo City encara, como eles trabalham, dão total suporte. Jogadores sentiram isso, a cidade também é muito boa, a torcida também nos apoiou. Jogadores se identificaram. É primordial estar num lugar onde você é amado, respeitado", afirmou.

O atacante também revelou que, mesmo longe, continuou acompanhando o Bahia e interagindo com a torcida. "Desde que cheguei, olhava o Instagram, a torcida mandava mensagem. Tenho amigos aqui da primeira passagem, sempre conversava com eles, sei do carinho da torcida por mim, e minha por eles. Essa relação que a gente construiu foi muito boa e com certeza me sinto em casa. Por isso decidi voltar."

Agora, de volta ao Tricolor, Kayky espera contribuir para que o Bahia tenha uma temporada vitoriosa. "São cenários diferentes, mas já vinha acompanhando o clube até quando não estava jogando aqui. Me identifiquei muito com o clube, me ajudou bastante. Sei o que o grupo almeja, sei que o Bahia tem os objetivos dele e estou aqui para ajudar. Que a gente possa ter um elenco bastante grande para triunfar nas competições", finalizou.