"Tem que manter o foco": Ceni cobra atenção mesmo após goleada

Ceni falou durante coletiva após o jogo contra o Colo-Colo neste domingo, 9 - Foto: Letícia Martins / E.C Bahia

O Bahia não teve dificuldades para vencer o Colo Colo neste domingo, 9, na Arena Fonte Nova, e aplicou uma goleada de 6 a 0 na sétima rodada do Campeonato Baiano. Mesmo diante do lanterna da competição, o técnico Rogério Ceni fez questão de valorizar o desempenho dos seus jogadores e destacou o controle total da equipe durante a partida.

“Tem uma diferença entre as duas equipes, mas se posicionar bem em campo ajuda a construir um placar como esse. São níveis diferentes de jogo, mas não podemos tirar o mérito dos jogadores, que conseguiram ter o controle total do jogo sem sofrer quase nada de finalizações. Eu acho que é muito mérito deles”, analisou o treinador.

O Esquadrão iniciou a partida de forma avassaladora e precisou de apenas 14 minutos para marcar três gols, o que praticamente definiu o resultado. No entanto, o rendimento caiu ainda no primeiro tempo, o que levou Ceni a cobrar mais objetividade do time.

“Na metade do primeiro tempo, quando já estava 3 a 0, deixamos de ser um pouco objetivos, e voltamos para o segundo tempo sendo objetivos. A construção dos três gols de forma muito rápida acaba desconcentrando um pouco”, explicou.

Apesar da vantagem, o técnico ressaltou a importância de manter a concentração independentemente do placar: “Tem que manter o foco. Não é sempre que vai fazer um placar elástico, mas eu acho que precisa estar mais focado; depois dos 3 a 0, tínhamos que continuar criando e acho que caímos nesse espaço de tempo. Mas no segundo tempo voltamos mais concentrados”, concluiu.

Outro ponto abordado por Ceni foi a atuação de Willian José, que marcou seu primeiro gol pelo Bahia em uma bela cobrança de falta. O comandante tricolor exaltou a qualidade técnica do atacante e explicou o contexto do lance.

“Eu não dei nenhuma dica, ele já tem 30 e tantos anos, já tem um jeito formado de bater. A lógica diria que a bola só passaria ali naquele canto porque a barreira estava muito perto. O goleiro deu um passo e a batida foi forte, a batida dele é boa nesse tipo de cobrança. Willian tem muita técnica, sabe tabelar. Falta ainda o aprimoramento físico para estar mais inteiro no jogo para fazer a função quando a gente não tem a bola, mas com a bola ele é um jogador técnico. Mas é mérito total dele no gol de falta”, afirmou.

O treinador também comentou sobre a função desempenhada por Luciano Juba, que atuou de forma mais centralizada na partida. Segundo Ceni, a equipe tem treinado variações táticas para compensar as ausências de alguns jogadores.

“Hoje ele jogou mais por dentro, fazendo uma construção mais por dentro porque só tínhamos três meio-campistas. Hoje jogamos com pontas abertos. No dia de hoje, ele fez essa função. Nada impede de ele jogar mais adiantado ou de lateral. Ele acaba fazendo uma construção por trás. Mas hoje ele jogou mais por dentro. Temos treinado variações. Não vínhamos tendo tantas opções; Arias voltou hoje, Iago fora há algum tempo. Temos que poupar um pouco os laterais. Por isso, indo menos ao ataque pelo lado do campo para construir um pouco centralizado para enquanto a gente não tiver as trocas. Podia ser o Michel Araújo, quebrando o galho nessa função, ou um jogador da posição, que é o Iago”, detalhou.

Com a vitória, o Bahia chegou aos 12 pontos e assumiu a vice-liderança do Baianão, três atrás do líder Vitória. O próximo compromisso da equipe será pela Copa do Nordeste, na quarta-feira, 12, às 19h, contra o América-RN, na Arena Fonte Nova. Pelo Estadual, o Tricolor volta a campo no sábado, 15, às 16h, para enfrentar o Barcelona de Ilhéus, no Barradão.