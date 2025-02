Hat-trick no Baianão foi o primeiro de Lucho Rodríguez na carreira

Luciano Rodríguez marcou três gols na partida contra o Colo-Colo - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O atacante uruguaio Luciano ‘Lucho’ Rodríguez teve uma tarde inspirada neste domingo, 9, ao anotar três gols na vitória do Bahia sobre o Colo-Colo, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano. Esse foi o primeiro hat-trick do camisa 17 em sua carreira profissional, repetindo um feito que havia conseguido apenas nas categorias de base, quando marcou três vezes contra o Paraguai no Pré-Olímpico Sub-20.

Contratado em julho de 2024 como a maior aquisição da história do Bahia, Lucho demorou a se firmar na equipe titular, mas encerrou o último Campeonato Brasileiro em alta. Fundamental na reta final da competição, o atacante marcou 7 gols com a camisa tricolor, incluindo um na partida que garantiu a vaga do Esquadrão na Libertadores de 2025.

Na atual temporada, o uruguaio consolidou sua titularidade sob o comando de Rogério Ceni e já somava um gol marcado antes do jogo deste domingo, logo na estreia da equipe principal no ano. Com os três marcados diante do Colo-Colo, Lucho Rodríguez alcança a marca de 4 gols marcados, assumindo a artilharia do Esquadrão na temporada.