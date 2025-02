Willian José marca de falta em goleada do Bahia: "Melhor sensação"

Willian José após o jogo - Foto: Reprodução / TVE

O Bahia não tomou conhecimento do Colo Colo e aplicou uma goleada por 6 a 0, neste domingo, 9, na Arena Fonte Nova, pela sétima rodada do Campeonato Baiano. O grande destaque do jogo foi Willian José, que marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor de maneira especial: em bela cobrança de falta.

Recém-contratado, o atacante comemorou o feito e destacou a evolução da equipe em relação ao jogo anterior. “A melhor sensação possível. Depois do primeiro jogo que eu fiz lá em Juazeiro, o campo tava muito ruim e não ajudou o nosso futebol. A gente está acostumado a tocar bola, mas hoje nós fomos muito bem do começo ao fim do jogo e isso é o que mais importa, são os três pontos, claro, sempre respeitando o adversário. Conseguimos um belo triunfo hoje, temos que continuar”, afirmou em entrevista à TVE.

Além de Willian José, Lucho Rodríguez brilhou com um hat-trick, enquanto o zagueiro Kanu também deixou sua marca duas vezes. Com o resultado, o Bahia chegou a 12 pontos e assumiu a vice-liderança do Estadual, ficando três pontos atrás do Vitória, que venceu o Porto por 2 a 1 no sábado e lidera com 15 pontos.

Na outra ponta da tabela, a situação do Colo Colo se complicou ainda mais. Sem vencer na competição e com apenas três pontos somados, o Tigre amarga a lanterna e se aproxima do rebaixamento para a segunda divisão.

Agora, o Bahia muda o foco para a Copa do Nordeste. Na quarta-feira, 12, às 19h, o Tricolor recebe o América-RN, novamente na Fonte Nova, pela terceira rodada da competição. Já pelo Baianão, o próximo compromisso será contra o Barcelona de Ilhéus, no sábado, 15, às 16h, no Barradão, pela penúltima rodada da primeira fase.