Ceni brinca com Willian José após gol de falta: "Não dei dica"

Willian José marcou o último gol do Bahia na goleado por 6 a 0 contra o Colo-Colo - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia deu um show na Arena Fonte Nova ao golear o Colo-Colo por 6 a 0, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano. O destaque da partida foi o meio-campista Lucho Rodríguez, autor de três gols, seguido por Kanu, que marcou duas vezes. No entanto, um dos momentos mais emblemáticos foi o primeiro gol de Willian José com a camisa tricolor, anotado em grande estilo: uma cobrança de falta no melhor estilo Rogério Ceni.

Durante a coletiva, o técnico Rogério Ceni comentou sobre o lance e destacou que o mérito foi todo do jogador:

Eu não dei nenhuma dica, ele já tem 30 e tantos anos, já tem um jeito formado de bater. A lógica diria que a bola só passaria ali naquele canto porque a barreira estava muito perto. O goleiro deu um passo e a batida foi forte, a batida dele é boa nesse tipo de cobrança. Rogério Ceni - treinador do Esquadrão

"Willian tem muita técnica, sabe tabelar. Falta ainda o aprimoramento físico para estar mais inteiro no jogo para fazer a função quando a gente não tem a bola, mas com a bola ele é um jogador técnico. Mas é mérito total dele no gol de falta”, afirmou.

| Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Agora, o Esquadrão foca no próximo compromisso pela Copa do Nordeste, quando enfrenta o América-RN, na quarta-feira, 12, às 19h, novamente na Arena Fonte Nova. Pelo Estadual, o Bahia volta a campo no sábado, 15, às 16h, contra o Barcelona de Ilhéus, em duelo marcado para o Barradão.