Após lesão, Edu comemora retorno a titularidade no Vitória: "Feliz"

Após um período de quase um mês afastado por lesão, o zagueiro Edu fez seu retorno ao time titular do Vitória no triunfo por 2 a 1 sobre o Porto, no último sábado, 8, pelo Campeonato Baiano. A partida marcou a volta do defensor, que não atuava desde o dia 15 de janeiro, quando sofreu uma lesão no jogo contra a Juazeirense.

Em sua primeira partida após o retorno, Edu comemorou a chance de voltar a campo e ainda ajudar o time a conquistar mais três pontos importantes para seguir na liderança do estadual.

"Muito feliz por voltar a jogar e, principalmente, por ajudar o time em mais uma vitória importante no Baiano! Foram três semanas intensas de recuperação e nada melhor do que voltar em um jogo como esse, com a nossa torcida no Barradão", afirmou o zagueiro.

O defensor também destacou a importância de ter jogado os 90 minutos do confronto e a qualificação do elenco do Vitória: "Foi importante para mim conseguir jogar os 90 minutos nesse retorno. Nosso elenco é muito qualificado, e essa disputa saudável dentro do grupo só eleva o nível da equipe".

Com o time focado na sequência da temporada, Edu já projetou o próximo desafio do Vitória, que acontece na terça-feira, pela Copa do Nordeste. "Já temos outra batalha na terça pela Copa do Nordeste, e quem estiver em campo vai entregar o melhor pelo Vitória", concluiu.

Antes de sua lesão, o zagueiro havia disputado dois jogos no Campeonato Baiano, contra Barcelona de Ilhéus e Juazeirense, com os seguintes números: 75 minutos por jogo, 26 passes certos por partida (87% de precisão), 6.5 bolas recuperadas, 1.5 dribles sofridos, 5 cortes por jogo e 5.5 disputas de bola vencidas (58% de aproveitamento), além de 0.5 duelos aéreos ganhos.