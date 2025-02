Vitória x Ferroviário: veja prováveis escalações, onde assistir e mais

Vitória encara o Ferroviário nesta terça-feira, às 19h, no Barradão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Esporte Clube Vitória entra em campo nesta terça-feira, 11, às 19h, no Barradão, para enfrentar o Ferroviário, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. Com 14 jogos de invencibilidade, considerando a temporada passada, o Leão da Barra chega embalado para o confronto, após vitória nos minutos finais sobre o Porto.

O técnico Thiago Carpini afirmou que pretende manter a base do time para o duelo. “Minha ideia é passar a utilizar o time a partir de terça-feira. E a partir dali vamos fazer ajustes pontuais. O ponto de início, levando em consideração o que eu vi esse mês e ano passado. Dentro disso é seleção natural, cada um ocupando seu espaço. Mas eu tenho na minha cabeça aquilo que penso ser ideal”, disse o comandante.

Prováveis escalações:

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Wagner Leonardo, Neris e Hugo; Baralhas, Ronald e Matheuzinho; Gustavo, Fabri e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.



Ferroviário: João Vitor; Kauê Leonardo, Wesley Junio, Jefão e João Cubas; Pablo Alves, Wyllian Maranhão e Gharib; Janeudo, Allanzinho e Kiuan. Técnico: Tiago Zorro.

Onde assistir: O jogo será transmitido ao vivo pelo Premiere.

Ficha técnica:

Local: Barradão.

Horário: 19h.

Onde assistir: Premiere.