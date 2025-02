CBF divulga tabela da Copa do Brasil; confira estreia do Vitória

O Leão estreia no dia 25 de fevereiro - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou neste domingo, 9, a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil. Os jogos estão divididos em seis datas diferentes — 18, 19, 20, 25, 26 e 27 de fevereiro —, mas as partidas das equipes baianas ficarão concentradas em apenas dois dias.

O Vitória começa sua jornada na competição contra o Maranhão, no estádio Castelão, em São Luís, no dia 25 de fevereiro, uma terça-feira, às 19h. O jogo terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere.

No mesmo dia, o Barcelona de Ilhéus receberá o Athletic-MG no estádio Waldomiro Borges, em Jequié, enquanto sua casa ilheense, o Mário Pessoa, passa por adaptações. O jogo será às 19h30, sem transmissão televisiva.

Também não terá transmissão de TV o jogo entre Jequié e Retrô-PE, também agendado para o Waldomiro Borges, mas no dia 26 de fevereiro, quarta-feira, às 19h30.

O Bahia também está classificado para a Copa do Brasil 2025, mas entrará na competição apenas na terceira fase, junto às demais equipes que jogarão a Copa Libertadores da América neste ano.