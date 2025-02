Carpini celebra vitória e garante: "classificação é nossa obrigação"

Thiago Carpini concedeu entrevista coletiva após o jogo - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória conquistou uma vitória importante por 2 a 1 sobre o Porto na noite deste sábado, 8, no Barradão, em jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Baiano. Com o triunfo, o Leão se aproximou da classificação para as semifinais da competição, alcançando 15 pontos e mantendo a liderança isolada da tabela. A vitória, porém, só foi garantida nos minutos finais, após um jogo de muita pressão do time rubro-negro.

A partida começou equilibrada, com o Vitória tentando pressionar, mas foi o Porto que conseguiu o empate logo após Fabri abrir o placar para o Leão. O gol de Adriano Napão, que igualou o marcador ainda no primeiro tempo, deixou o jogo em aberto. Mas a equipe de Thiago Carpini, que seguiu com um volume ofensivo maior, só conseguiu a vitória nos instantes finais, com o estreante Carlinhos marcando o gol da vitória aos 44 minutos do segundo tempo.

Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Thiago Carpini se mostrou satisfeito com o desempenho do time, que segue líder do Baianão: "um dos nossos objetivos na temporada, talvez o primeiro deles, é a classificação. Se acontecer nessa rodada, ótimo, mas temos mais dois jogos para buscar coisas melhores. Estamos muito próximos desse feito, que é uma obrigação para o Vitória", destacou o treinador.

Carpini também comentou sobre a evolução da equipe ao longo da competição e o entrosamento que está sendo construído. "Ficamos muito felizes pela maneira que a equipe se portou hoje. A ideia do jogo é bem definida, um jogo impositivo, de volume, conseguimos empurrar o Porto no campo de defesa. Erros e acertos fazem parte do processo", afirmou. O treinador também sinalizou que, com o avanço da temporada, a rotatividade do elenco deve diminuir, priorizando a definição do time titular.

A sequência de jogos é intensa, e o Vitória já volta a campo nesta terça-feira, 11, no Barradão, onde enfrentará o Ferroviário pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. Carpini antecipou que a formação ideal do time pode começar a ser desenhada já no jogo contra os cearenses. "Minha ideia é terça-feira. E a partir dali vamos fazer ajustes pontuais", revelou.

Em relação ao desempenho dos jogadores, Carpini elogiou a postura e a dedicação do elenco, especialmente nos momentos decisivos da partida. "A gente criou uma identidade vitoriosa aqui, trabalhamos muito por isso. A euforia do gol da vitória… eu gosto de vencer, a gente merecia muito essa vitória", disse o técnico, destacando que a equipe se dedicou até o último minuto para garantir o resultado.

Carpini também aproveitou para elogiar o adversário, considerando o Porto uma das equipes mais organizadas que enfrentou no Baianão. "Uma das equipes mais organizadas que eu acompanhei. Equipe segura, com bons profissionais", afirmou.

Além disso, o treinador comentou sobre alguns jogadores do elenco. Fabri, por exemplo, recebeu elogios pela sua contribuição no campo. "Jogador importante. Contagia a todos", disse Carpini, também destacando o bom trabalho de Osvaldo e o entrosamento com Fabri.

Em relação à arbitragem, Carpini não escondeu o desconforto com algumas decisões durante a partida, mas evitou gastar energia com o tema. "Eu tento não passar esse tema para os atletas. Tento não gastar energia com o que a gente não controla", afirmou o treinador, que também disse esperar que as questões envolvendo a arbitragem no Campeonato Baiano sejam revistas.

Por fim, Carpini aproveitou para ressaltar a importância da reconstrução do Vitória e a boa fase do clube, especialmente com o apoio da torcida. "A reconstrução é um trabalho que vem da gestão do Fábio Mota. Muita coisa tem se modificado internamente. A maneira que eu posso contribuir é competindo, vencendo", destacou o treinador, comemorando a excelente presença de público nos jogos do estadual.