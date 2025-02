Carlinhos celebra estreia no Vitória: "muita alegria estar aqui"

Carlinhos marcou o gol da vitória rubro-negra no final da partida - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória conquistou uma importante vitória no Campeonato Baiano, derrotando o Porto por 2 a 1, neste sábado, 8, no Estádio Manoel Barradas. Com o resultado, o Leão se manteve na liderança isolada do estadual, alcançando os 15 pontos e encaminhando a classificação para a semifinal. A vitória foi construída com gols de Fabri e Carlinhos, enquanto Adriano Napão descontou para o time visitante.

O destaque da noite foi o atacante Carlinhos, que comemorou sua estreia com gol no fim, e se disse emocionado por vestir a camisa de um clube com tanta história. Em entrevista à TVE após o jogo, o jogador fez questão de agradecer a Deus, sua família e aos companheiros pela recepção e apoio.

“É um motivo de muita alegria estar vestindo a camisa do Vitória, um clube de muita história, muita tradição, campeão. Só tenho a agradecer a Deus por isso, minha família também, por sempre me apoiarem, e ao Vitória, meus companheiros também. Acabei de chegar segunda-feira, então a gente está se conhecendo ainda. Muitos que chegaram também na terça, mas a gente vai entrosando ao longo do campeonato. É aprender essa dança do Vitória, uma dança legal, uma comemoração legal. Espero fazer muitas, muitas dessas ao longo do campeonato”, disse o atacante.

Com a derrota, o Porto caiu para o 5º lugar na tabela, com 8 pontos, e saiu do G-4. O próximo desafio do Vitória será na terça-feira, 11, às 19h, contra o Ferroviário-CE, no Barradão, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. Pelo Campeonato Baiano, o Leão enfrenta o Jequié no próximo domingo, 16, às 16h, também em casa, pela 8ª e penúltima rodada da primeira fase.