Lucas Esteves obtém liminar e deixa o Vitória rumo ao Grêmio

Lucas Esteves era titular na lateral-esquerda do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A novela envolvendo Lucas Esteves e Vitória chegou ao fim. O lateral-esquerdo conseguiu, neste sábado, 8, uma liminar na Justiça do Trabalho que autoriza sua saída do clube baiano para acertar com o Grêmio. A informação foi divulgada pelo repórter Geison Lisboa, da Esportes GZH.

Lucas Esteves conseguiu a liminar na Justiça do Trabalho. O jogador será anunciado como reforço do Grêmio no início da semana. O Grêmio já trabalha para regularizar o atleta. @EsportesGZH @gremiogzh — Geison Lisboa (@geisonlisboa) February 8, 2025

Com a decisão judicial favorável, o jogador será anunciado oficialmente pelo time gaúcho no início da próxima semana. O Grêmio já se movimenta nos bastidores para regularizar sua documentação o quanto antes. Para liberar o atleta, o Vitória receberá o valor da multa rescisória prevista no contrato.

Lucas Esteves atuou em 54 partidas pelo Rubro-Negro baiano, contribuindo com dois gols e cinco assistências. Seu vínculo com o clube ia até o final de 2025, mas a disputa jurídica abreviou sua passagem pelo Barradão.