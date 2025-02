Com gol no fim, Vitória vence o Porto e pode garantir vaga nas semis

Vitória venceu o Porto por 2 a 1 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória entrou em campo na noite deste sábado, 8, podendo garantir sua vaga antecipada à semifinal do Campeonato Baiano, diante do torcedor rubro-negro, no Barradão, e fez a festa de quem esteve presente. A partida, válida pela 7ª rodada da competição, terminou 2 a 1 para o Leão da Barra, com direito a gol marcado no fim.

Com o mando de campo, e embalado pela grande campanha no Baianão, foi a equipe comandada por Thiago Carpini que tirou o zero do placar, após belo gol marcado por Fabri, que finalizou de primeira, depois de cruzamento de Matheuzinho. No entanto, a euforia durou pouco tempo. Isso porque o novato Porto — estreante no certame — empatou logo na sequência, com gol marcado por Adriano. Quando a torcida já começava a aceitar o resultado, Matheuzinho, craque do Leão, fez grande jogada e novamente cruzou para área, mas dessa vez encontrando Carlinhos, que cabeceou para o fundo das redes.

O resultado mantém o Leão da Barra na liderança do Campeonato Baiano, com 15 pontos conquistados, e de olho no resultado da partida entre Jacuipense e Barcelona de Ilhéus, que será realizada nesta quarta-feira, 12, para garantir sua vaga antecipada na semifinal da competição. Já o Porto é a primeira equipe fora do G-4, com 8 pontos conquistados.