Caio Alexandre vê jogo contra The Strongest como o maior em 35 anos

Caio Alexandre, meio-campista do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Faltando apenas oito dias para o tão esperado duelo contra o The Strongest, pela 2ª fase da Copa Libertadores, o Bahia segue intensificando os preparativos para enfrentar a desafiadora altitude de La Paz, na Bolívia. A partida, marcada para o dia 18 de fevereiro, promete ser um marco na história recente do clube, e a tensão aumenta conforme a data se aproxima.

Após a goleada por 6 a 0 sobre o Colo-Colo, neste domingo, 9, o meio-campista Caio Alexandre falou com entusiasmo sobre o confronto contra os bolivianos. Em seu tradicional vídeo pós-jogo, o camisa 19 destacou a importância da partida e não hesitou em afirmar que o duelo contra o The Strongest é, até o momento, o maior jogo da história do Bahia nos últimos 35 anos.

Sabemos que é um mês desafiador para nós, com talvez o maior jogo da história do clube nos últimos 35 anos, voltando à Libertadores Caio Alexandre - meio-campista do Bahia

"Nós temos nos preparado da melhor forma possível para que possamos entregar o nosso melhor", disse o camisa 19, reforçando a seriedade e a concentração do time para o confronto.

Essa preparação inclui um plano cuidadoso que vem sendo traçado desde o sorteio da Libertadores, e que tem sido acompanhado de perto pela Diretora de Performance e Saúde do clube, Natália Bittencourt.

Em vídeo divulgado na última terça-feira, 4, Natália detalhou os cuidados tomados para que a equipe chegue na melhor condição física e mental possível para o jogo na altitude de 3.600 metros. "Já estamos nessa preparação desde o sorteio. Tivemos mais de um mês de alinhamentos com o Grupo City e com profissionais especializados para alcançar o melhor plano para os atletas, sempre com o acompanhamento do Rogério Ceni e da diretoria do clube", explicou.

De acordo com Natália, o foco da preparação está em três áreas fundamentais: nutrição, fisiologia e psicologia. O objetivo principal é melhorar o condicionamento cardiovascular e a capacidade aeróbica dos jogadores, para que eles possam suportar as exigentes condições de La Paz.