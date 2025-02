Lucas Esteves chega ao Grêmio, mas Vitória nega haver liminar

Lucas Esteves defendeu o Vitória em 2024 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A novela Lucas Esteves se arrasta e o imbróglio continua. Após obter uma liminar na Justiça, o jogador já se encontra em Porto Alegre para realizar exames médicos e assinar contrato com o Grêmio.

Contudo, o Portal A TARDE apurou com fontes ligadas ao Vitória de que o departamento jurídico rubro-negro não foi intimado acerca da liminar e segue em compasso de espera.

Vale destacar que o Vitória foi comunicado pela Justiça do Trabalho e tem até a próxima quarta-feira, 12, para se manifestar sobre o caso. Mesmo notificado pelo clube, Esteves não se reapresentou e será multado pelas faltas no trabalho.

O Leão da Barra aguarda o pagamento do valor integral referente a multa rescisória, no valor de R$ 5,9 milhões. O clube pleiteia obter uma porcentagem sobre vendas futuras do defensor.



Entenda a novela Lucas Esteves

O jogador teve sua multa rescisória a ser paga pelo Grêmio, no valor de 1 milhão de dólares, cerca de R$ 5.926.600,00 milhão.

O Leão, entretanto, devolveu o valor ao Tricolor, sob a alegação da existência de uma cláusula no contrato que permitia a permanência do atleta mediante ao pagamento de 100 mil dólares (cerca de R$ 600 mil) ao próprio defensor.

Esteves acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), onde solicitou a liberação do Vitória de forma unilateral para oficializar sua transferência ao Grêmio.

Contudo a CNRD declarou não ter competência para julgar esta demanda, que ficará a cargo da Justiça do Trabalho.