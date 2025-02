Lucas Braga celebra poder jogar na posição de origem: "Muita alegria"

Atacante Lucas Braga durante apresentação no Vitória - Foto: Reprodução / TV Vitória

Uma das surpresas na partida contra o Porto foi a estreia do atacante Lucas Braga. O jogador chamou a atenção pelos dribles e velocidade especialmente pelo lado esquerdo do campo de ataque.



Questionado pelos poucos gols marcados pelo Santos, seu ex-clube, ele salientou que atuar improvisado na lateral-direita foi um dificultador e comemora o fato de poder jogar na ponta esquerda, sua posição de origem.

"O Thiago conversou comigo e disse que tinha a intenção de me utilizar na ponta esquerda. Também já joguei na ponta direita. Mas a minha posição principal, onde me destaquei no Santos, foi na ponta esquerda, algo que não vinha se repetindo. Acabei jogando na ponta direita, que é uma segunda função que eu faço, mas não tão bem como na ponta esquerda", disse.

"Também fui jogar na lateral e isso, em alguns momentos, me atrapalhou. É um momento de muita alegria em poder voltar para a minha posição de origem. Ele [Carpini] tem conversado comigo sobre a proposta de jogo e o que ele quer. Feliz e confiante de que será um grande ano", complementou.

Braga acrescentou que sua experiência no futebol japonês foi importante. Ele defendeu o Shimizu S-Pulse e conquistou a segunda divisão nacional.

"Passei o ano de 2024 no Japão, que pra mim foi uma experiência muito boa vivenciar o futebol internacional. Trago coisas boas aqui para esta readaptação. Tenho certeza que será um grande ano no Vitória. Todos me receberam muito bem. Esse título no Campeonato Japonês será importante também", explicou.

Lucas Braga demonstrou alegria com a estreia em casa e ressaltou que o carinho dos novos companheiros de clube foi fundamental para o bom desempenho.

"Fico muito honrado e feliz com a estreia e pela vitória. Esse bom desempenho na primeira partida muito se deve à forma que todos me receberam aqui com muito carinho e diálogo. Percebi desde o começo. Pode ter certeza que isso faz total diferença durante uma temporada. Um time unido e que sabe o que quer".

Lucas Braga foi apresentado ao lado do diretor executivo de futebol Manoel Tanajura Neto | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória



Braga admitiu que teve propostas de clubes brasileiros e que a procura do Vitória em contar com seus serviços o motivou a aceitar a oferta. O contato do técnico Thiago Carpini também foi crucial.

"Tive sondagens de outros clubes do futebol brasileiro e também de fora. Assim que surgiu o interesse do Vitória não pensei duas vezes em aceitar. Um clube de muita tradição. O Thiago Carpini também me ligou, conversou comigo e disse que eu seria útil na temporada", revelou.

Foram pouco mais de 11 mil rubro-negros apoiando o time na última partida pelo Campeonato Baiano. Lucas Braga afirmou que se emocionou com a energia da torcida colossal nas arquibancadas do Barradão.

"O clima, a atmosfera, foi maravilhosa. Tinha assistido um jogo da Copa do Nordeste no estádio, contra o Sousa. O que a torcida faz aqui é impressionante, empurra o time o tempo inteiro. Isso faz total diferença para que o time venha crescer dentro de campo. É o nosso 12º jogador e vai fazer a diferença na temporada. Fiquei muito emocionado pela forma como a torcida apoia", concluiu.